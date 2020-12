11. december: Merry Christmas, Baby

Der sker ting bag murene på Islev Kirke, der ikke bør se dagens lys i denne udgave af JULEMORDET Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Med sin kraftfulde middelalderlige fremtoning ligner Islev Kirke mest af alt et stykke antik historie. Med sit lidt slidte leragtige sydeuropæiske borgudtryk står kirken i den søvnige bydel, som et levn fra en tid, hvor riddere drog ud på korstog (Læs 11. udgave af julekalenderen, JULEMORDET)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

…mod fjerne fjender, eller reddede skønjomfruer fra trolde og drager.

Kirken har da også fået kælenavnet Islev Højborg, men er faktisk kun 50 år gammel, da kirken blev grundlagt i 1970, men nogen vil måske sige den faktisk er 52 år, da grundstenen til kirken blev lagt i 1968, og er designet af arkitektparret Inger og Johannes Exner.

Kirkens solide tykke mure, der blev bygget for at holde trafikstøjen fra Slotsherrensvej ude, rummer nu alligevel en del historie, da mange fra Rødovres aflange kommune har deres livshistorier bundet til kirken i form af store begivenheder, som barnedåb, konfirmation, bryllup eller begravelse.

Dette giver en særlig episk stemning, der hænger som ufortalte historier i luften, som en intim hemmelighed mellem dig selv og kirken, fra det øjeblik du træder ind i kirkesalen.

Det gør man iøvrigt ved at gå under pulpituret, som er lavet af jernsøjler, der bærer orglet, som Poul Skjellerup har smedet. Jernsøjlerne har udskæringer i sig, der skal gøre deres udseende mere lette for øjnene, og mere stemningsskabende. Orglet er også tegnet af Inger og Johannes Exner og bygget af Frobenius, og det blev indviet et år efter kirken, i 1971, men dog renoveret i 2015, og udvidet med flere stemmer og et selvstændigt svelleværk. Orgelhusene er fremstillet af møbelplader, og er malet i forskellige blå/grønne og violette nuancer og rummer hver sine specielle stemmer. Udskæringerne i facaderne er beregnet efter formlen for superellipsen, og de er alle forskellige.



Stjernen på svelleværkets facade er tegnet og farvesat af Inger og Karen Exner i samarbejde med Johannes Exner, der døde på mystisk vis i 2015 før orglet var færdiggjort.

Kirkealteret er tegnet af Exner og består kun af mursten. Der er lagt bånd ned i overfladen, som sørger for, at murstenene ikke falder ned, og indvendig er der lagt murbindere ind. Ud over fugerne er der ikke beton i altret. Alterbordet er en superelipse, der står oven på en cirkel.

Lysestagerne på alterbordet er af kobber og er lavet af sølvsmed Bent Exner.

Krucifikset er lavet af Robert Jacobsen, af skrot fra en losseplads ved Paris, hvilket i sig selv bringer en hel del europæisk historie, charme og atmosfære ind i kirken.

Døbefonten består af et kobberfad på en sokkel af jern. Fadet er lavet af sølvsmed Bent Exner, soklen og kobberspanden er smedet af murermester Poul Skjellerup.

Blomstervaserne og lysholderne er af kobber og er ligesom lysgloben smedet af murermester Poul Skjellerup.

Prædikestolen er kun hævet ganske lidt over gulvet, men giver stadig en god udsigt udover kirken.

Tekstilbilledkunstner Grete Balle har vævet de smukke tæpper, der hænger foran prædikestolen. Hun blev inspireret af rummet og specielt Robert Jacobsens krucifiks. Hun har som et genkendeligt symbol brugt glorien, dels i rund og dels i aflang form. Grete Balle har tilstræbt en form- og farvemæssig helhed mellem kirkerum og væverier. Det rustikke i kirkerummet er gentaget i det grove garn, der er brugt i vævningen.

Loftskonstruktionen kaldes en kongekonstruktion, og er kendt helt tilbage fra oldtidens brobyggeri. De lodrette stolper, der hænger ned i kirken, kaldes konger og hovedkongerne er der, der står i de udsparede huller i ydervæggene.

Lamperne, der hænger ned fra loftet, er specialfremstillet hos Louis Poulsen efter tegninger af Exner. De er placeret i forhold til bænkene, så lyset skinner ned i salmebogen bagfra.

Højborgen gemmer dog også på andre hemmeligheder, som denne aften, hvor kirken med al dens historie og kultur, dannede rammen om et møde, der ikke står skrevet et ord om i den lokale kirkepamplet eller lokalavisens tilbudskalender.



Rundt om alteret stod en flok personer i store brune, tunge, kutter med hætter og groteske masker, der alle skulle forestille dyr fra det skandinaviske naturliv.

Maskerne skjulte cirkelmedlemmernes identiteter for hinanden. Identiteter der kun var kendt af stormesteren, der stod på prædikestolen, iklædt en dragelignende hvid maske og sort kutte. I baggrunden, ved kirkens udgange stod en håndfuld mænd i solbriller og jakkesæt og holdt vagt. Ingen kommer ud, ingen kommer ind.

”Åben kisten,” sagde stormesteren og pegede mod alteret, hvor der lå en lille firkantet stenkiste, der hvor krybben var lavet af sarsens-sten, samme materiale som det alt for overvurderede Stonehenge. Låget var af bautasten designet til at holde alle ikke værdige ude, eller måske noget vigtigt inde.

Da et af medlemmerne åbnede kisten, lyste et grønt skær op fra den lille stenfirkant og kvalte kortvarigt alt andet lys i rummet. Medlemmerne stirrede ned i lyset, som blev de ikke bare hypnotiseret, men nærmest løftet ud af deres kroppe og trukket ned i det.

”Luk kisten,” sagde stormesteren, og det grønne skær overgav sig lige så hurtigt, som det havde erobret Islevs røde højborg.

”Tag plads,” stormesteren gestikulerede med spredte arme ud i kirken, hvorefter medlemmerne indfandt sig på kirkebænkene, og så op på deres leder, der lod sit blik, det eneste man lige kunne fornemme bag masken, vandre anklagende henover dem. Han pegede hen på et medlem med en tyremaske.

”Broder, hvordan er situationen på Rådhuset?”

”Borgmesteren tror, hun har kontrol på situationen, men jeg holder Goldman Sachs hen. Jeg får dem til at jage deres egen hale. Hver gang de tror de er tæt på, sørger jeg for at de ryger af sporet igen,” svarede personen bag tyremasken.

”Men?” stormesteren rettede sig op med rank ryg, og hænderne hvilende på prædikestolen, hvilket fra medlemmernes perspektiv, gjorde ham større at se på.

”De er standhaftige. Havde de aldrig fundet de forbandede mønter, havde de måske set sig tilfredse med deres byggerier og bare taget de penge de kunne få, men nu lugter de blod. De er sporet af os. Af den, og de vil næppe give op nu.”

”Vi har modstået værre,” brød et andet medlem ind – en kvindestemme – og forsatte belærende.

”Vores forfædre modstod russerne, svenskerne og tyskerne. Ja selv, prinsen af Persien, og vores eget kongehus og regering. Rødovre har været under angreb før, men hver gang har vi formået at ryste det af os.”

”Goldman Sachs har bare penge til at blive ved i en evighed, og denne gang har vi ikke en krig, der kan redde os og få fjenden til at skifte fokus,” sagde et tredje medlem, denne gang en mand.

”Ikke endnu,” kom det fra en fjerde, også en mand.

”Vi må bare være udholdende. Er der noget amerikanere er gode til, er det at opgive, når tingene bliver kedelige. Vi må bare holde dem hen. Være et skridt foran. Til sidst, vil problemet gå i sig selv.”

”Problemet er, at problemet ikke bare går i sig selv,” sagde en ny stemme, en ny kvinde nu, og så udover logens medlemmer. ”Ikke når vi har egne folk, der går rundt og stiller unødvendige spørgsmål.”

”Stille,” stormesteren skar med autoritet igennem, og pegede på et medlem med en gedemaske.

”Søster, hvordan ser det ud med håndteringen af det problem?”

”Jeg har haft øjne på Brian og Jaspar. De har spurgt for meget rundt…” begyndte hun, men blev afbrudt af en mand i en uglemaske.

”Rolig, jeg har styr på den,” kom det bombastisk og selvsikkert.

”Brians arbejde får aldrig set dagens lys i avisen, og han har forstået, at han kun skal skrive om bærdygtighed og miljø nu. Den er i orden.”

Kvinden med rævemasken så hen på uglemanden, og snerrede foragtfuldt.

”Hvorfor har mine folk så set ham sammen med fucking selveste Rie Vilbrand, lige præcis dér, hvor Johanna faktisk døde, og ikke der, hvor Goldman Sachs fik det til at ligne hun døde.”

En stilhed indfandt sig i kirken, og alle øjne hvilede på uglemanden og rævekvinden.

”Der er vel ikke nogen, der tillægger Rie nogen betydning. Hun er en vanæret betjent, smidt ud af politiet, husk det…” forsøgte uglemanden affejende.

”En vanæret betjent…..som kender til os.”

”Hun afviste os, husker du nok. Hun er måske en vanæret betjent, men på trods af det uheldige exit fra korpset, er hun yderst kompetent til sit arbejde…” bød stormesteren ind.

”Okay,” sagde uglemanden og rejste sig fra sin plads.

”Fint, den håndterer vi nemt. Brian vil have en historie ikke?” ”Jeg giver ham den… Rie. Hvorfor hun røg ud af politiet.”

”Og hvorfor skulle den historie se lokalavisens lys,” sukkede rævekvinden opgivende.

”Det kommer den heller ikke til, tro mig, jeg kender redaktøren,” grinte uglemanden.”

”Men hør her. Brian vil efterforske den, han vil opdage sandheden om hende, de ting hun har gjort, de ting hun tror hun selv er…”

Han så afventende frem og tilbage på de andre medlemmer. ”Kan I ikke se det? Divide and conquer. Han vil ikke tro hende. Job done. Tilbage til Den Skaldede Journalist med ham.”

En ny stilhed indfandt sig blandt medlemmerne, en stilhed uglemanden ikke forstod, som han begyndte at se mere flakkende på sine logebrødre og søstre.

”Hvad nu?”

”Jeg tog situationen i egen hånd,” sagde rævekvinden.

”Nogle af mine bedste folk er i gang med at fange Brian. Mens du og jeg bare står her og snakker om problemet, så fjerner de det for os.”

”Fjerner problemet?” spurgte uglemanden, tydeligt utilpas i stemmen.

”Som i ’Johanna’-fjerner det,” sukkede rævekvinden og sank hovedet.

”Men..” uglemanden stod forfjamsket på stedet, inden han trådte ud på gulvet foran alteret og stod foran hele logen og stormesteren.

”Hør nu. Brian fortjener det ikke. Jeg har styr på ham. For helvede, hans kæreste skred fra ham og han har været depressiv lige siden. Vi kan sgu da ikke…”

”Du kunne ikke håndtere problemet, jeg kan,” rasede rævekvinden.

”Blodet er på dine egne hænder.”

”Men…” uglemanden drejede rundt om sig selv. ”Jeg tillader ikke det her.” han så op på stormesteren.

”For helvede, Brian er en af mine. Det kan I ikke.”

”Søster, jeg vil lade dommen være op til Dem,” sagde stormesteren uden at fjerne sit blik fra uglemanden.

”Dræb ham,” sagde rævekvinden.

”Jeg vil ikke lade dig dræbe Brian, din sæk,” rasede uglemanden og gik hen og greb fat i hende og rev masken af hende, og afslørede Mia Larsen, formanden, forkvinden om man vil, for Heerup Museet bag den.

Hun lo.

”Hvem snakker om Brian. Jeg snakker om dig,” svarede hun og rev masken af ham og afslørede Nicholas, redaktøren på Lokalavisen.

”Merry Christmas, Baby.”

”Hva…” Nicholas nåede ikke at se det komme før en af sikkerhedsvagterne havde grebet sin pistol og sendt et sikkert træfskud afsted. Det ramte ham i panden, og han faldt død bagover på gulvet.

Mia tog igen sin maske og hætte på, og satte sig tavst på sin plads.

”Tak for det, søster. Det ser ud til at der er en ledig plads i logen, og så skal vi vist have fundet en ny redaktør til avisen,” sagde stormesteren.

