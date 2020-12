10. december: Jingle Bells

Der er uhyggelige associationer til en filmisk amerikansk historietime, da Big J og Den Skaldede Journalist får uventede gæster i mørket efter besøget i Langhuset. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Hold da helt juleferie. Af en mand, der bare sidder og feder den ved avisens hæve-sænkebord – måske mest hæve, så er han hurtig. Big J nåede ikke at tænke så mange tanker mens han forsøgte at indhente sin ven i vintermørket.

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Et væld af følelser distraherede hans spurt. Han var både ked af og skuffet over, at Brian på nogen måde kunne tro, at han ville bruge ting, Brian havde sagt i ømme, og ærligt små patetiske, fordrukne øjeblikke imod ham i en latterlig prank, og samtidig, var han vred og havde lyst til at bare give sin ven, en lille klapsammen håndmad på munden, som bytter for at slaget i brystkassen. Hans mandlige stolthed bød ham det.

Som Big J kom tættere på sin ven, gik det op for ham, at nogen var kommet ham i forkøbet.

Han så to store mænd løfte Brian op og tyre ham i asfalten.

Det lignede næsten en scene fra Disneys Juleshow, hvor Anders And bliver sat på plads af sine nevøer udover, at denne scene foregik næsten i slowmotion, og så var det ikke en tegnefilm. Det var alvor. Dødsensfarlig alvor.

Big J så skræmt til, hvordan hans vens ansigt bankede ned mod fortovet, og fik det der godnat-blik i øjnene, mens kæben rystede. Han var ikke sikker, men det så også ud som om, en tand røg ud af kæften på ham.

Big J stod frosset et øjeblik, mens de to mænd begyndte at danse en voldsballet med hans ven som dansegulv.

”Brian,” skreg han endelig og stormede mod dem for at komme sin ven til undsætning.

De to mænd var rutinerede og velbevandrede i voldens mange facetter og blokerede først Big J’s ene slag nemt, og sendte ham så selv bagover og ned på røven, med et knytnæve lige i ansigtet.

Big J tog sig til siden af sit ansigt, hostede og hvæsede så:

”Fuck jer!”

Han ville have råbt mere, men en støvle trampede ham midt i brystkassen og stoppede et hvert forsøg.

Vægten af en voksen mands fod med alt, hvad der lå bag, fik ham helt ned at ligge på jorden, hvilket gav ham en første rækkes udsigt til en fodsål, der tydeligt var adresseret hans ansigt. Han holdte hænderne beskyttende op og forsøgte at dreje sig og afskærme, men inden han nåede at få et fint aftryk af støvlerne, dukkede Rie op ud af det blå.

Hun skubbede den ene angriber væk med en flot skuldertackling og skulle til at sige noget til sin ven på jorden.

Men Big J, der stadig ømmede sig og gned sig forsigtigt hen over næsen sagde noget snøvlende til advarsel imod den anden mand, der i samme øjeblik sendte et slag afsted mod Rie.

”Rolig, jeg har ham, ” sagde hun fattet, og undveg, nærmest som en prof bokser i en træningssal.

Den stangende knytnæve han havde tiltænkt siden af hendes hoved, blev nemt blokeret og da hun svarede igen med at gribe hans arm i stedet for at slå tilbage, gik der kun sekunder før han var drejet rundt i en makaber stilling.

Der kom et højlydt knas og så sank han ellers ned på det ene knæ, sammenbidt og brummende af smerte.

”Skrig for mig,” lo hun højt og vred hans arm helt rundt og sendte sin albue ned, så der lød et højlydt bræk i armen, der fik ham til at skrige endnu højere.

Den anden mand, var imidlertid kommet tilbage i kampen og nåede at få et slag ind på Rie, der slap makkeren og vaklede et par skridt baglæns.

Big J forsøgte at komme op og hjælpe, men stadig omtumlet af slaget, røg han bare ned på røven igen.

Det var dog godt det samme, for hans veninde klarede den fint. Manden forsøgte at sende flere knock-out-lignende knytnæver mod Rie, der bare undveg elegant, inden hun selv foldede sig ud.

Den bedste måde Big J kunne beskrive det på, var som at se Van Damme på slap line i en action film fra 90’erne. Hun skulle måske bruge tre-fire slag, fordi han var større end hende, men hun affyrede dem i sådan en flodbølge, at manden, selvom han prøvede at forsvare sig, lignede en levende boksebold, der til sidst tumlede bagover og henholdsvis rullede og kravlede hen ad fortovet, mens han forgæves forsøgte at skabe distance til sin overmand.

Den anden mand, med armen hængende slapt ned af sig, var kommet op at stå og forsøgte at rive fat i Rie bagfra, kun for at blive mødt af en solid albue, der fik næsen til at knase.

I samme bevægelse, som hun drejede rundt, sendte hun ham en tur i asfalten med endnu et slag til ansigtet.

Manden, der før rullede og kravlede, udnyttede muligheden til at komme op og få to slag ind på Rie, og til Big J’s store frygt, så det ud som om, hun ville ryge ned, men de to slag, var det sidste han fik ind, før hun blokerede ham og med et solidt slag på struben, fik ham rallende ned og ligge på knæ med panden skrabende mod jorden.

”Du er ikke min type,” prustede hun, med et bredt smil, mens hun greb ham i nakken og trak ham hen til kantstenen.

”Men Rie lærer det aldrig, hvis vi ikke starter et sted…”

Hun pressede hans mund ned imod kantstenen – noget hun engang havde set i en amerikansk historiefilm.

”Åben op”. Han rystede på hovedet og forsøgte at trække sig fri, men flere spark og slag fik ham til at blive pænt foran hende.

”Åben op;” hvæste hun og han gjorde, næsten grædende, som hun sagde og åbnede munden henover kantstenen. Hun lo ”Glædelig jul…”

”Rie, stop”, skreg Big J og stormede mod sin veninde, der gjorde antræk til at ville træde ned i nakken på manden.

Hun reagerede ikke.

”Jeffrey!”

”Stop!”

Big J kastede sig ind i hende, og ramte perfekt med sin skulder i en tackling, der ville have fået bandereklamerne i Rødovre Centrum Arena til at give fuld valuta for pengene.

Hun forsøgte at træde manden i nakken, men ramte kun hans øre på grund af tacklingen, der slog hende til siden. Big J fik hurtigt skabt afstand mellem dem, som han møvede og snoede sig hurtigt væk fra hende på jorden, og kom op at stå.

Han stod der fortumlet i mørket afventende, usikker på, hvilket udfald han skulle forberede sig på, mens hun lå og hostede, sammenkrøllet på jorden.

”For helvede,” knurrede hun hæst, og så hadsk hen på ham, mens hun satte sig sammenkrummet på albuer og hænder.

”Jeg har altid sagt til Rie, du var dårligt selskab.”

”Jeffrey, lad nu være. Rie vil ikke slå nogen ihjel,” tryglede Big J. ”Og jeg vil ikke slås med jer.”

”Fordi du ikke kan klare os,” hostede hun med grødet stemme, som Big J var i tvivl om, var på grund af Jeffrey eller hans skuldertackling.

Hun slog dog op i et sadistisk anerkendende smil.

”Men, jeg må give dig det. Det var en god tackling.”

De to angribere havde vaklet sig sammen, og var i gang med en smertefuld og klynkende retræte.

”Hvis du lader dem løbe, får I bare flere problemer,” lo hun truende.

”Giv mig et par minutter mere, det ville være god træning.”

”Jeffrey, hold nu kæft,” råbte Big og vendte sig mod de to mænd, der nu fremstod som ynkelige mus.

”Så løb dog med jer for helvede.”

Rie trak sig op for at genoptage jagten, men gav op, stadig øm efter tacklingen.

”Din dumme idiot, du skulle ikke have ladet dem løbe.”

”Jeffrey, giv mig Rie tilbage, jeg har brug for hende lige nu.”

Hun så undersøgende på ham, på en undrende og samtidig fascineret måde.

”Fortæl mig igen, hvorfor du holder af ham?”

Hendes blik blev fjernt, og det virkede som om, hun så igennem ham. Spørgsmålet var tydeligvis ikke til Big J.

”Fint, jeg kryber tilbage i buret…”

Hun blev tilstedeværende igen.

”Store mand, jeg glemmer ikke den tackling. Jeg vil have en runde to.”

Hun lukkede øjnene og hendes fremtoning ændrede sig. Hendes krop rystede og hoppede lidt som hun sad på knæ. Så åbnede hun øjnene igen.

