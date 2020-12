1. december – Last Christmas

En arkæolog finder mystiske mønter i en sø i Rødovre og må sprinte for sit liv i første afsnit af Rødovres helt egen julekalender skrevet ud fra læsernes egne idéer og input. Følg med hver dag klokken 10 i JULEMORDET her på rnn.dk eller lyt til julekalenderen, der hvor du finder dine podcasts. Hver torsdag kan du også vinde en herlig julegave fra SKANDS, hvis du kan gætte, hvor vi har parkeret Lokal-Nyt bilen for at læse JULEMORDET op som podcast.

En arkæolog finder mystiske mønter i en sø i Rødovre og må sprinte for sit liv i første afsnit af Rødovres helt egen julekalender skrevet ud fra læsernes egne idéer og input. Følg med hver dag klokken 10 i JULEMORDET her på rnn.dk eller lyt til julekalenderen, der hvor du finder dine podcasts. Hver torsdag kan du også vinde en herlig julegave fra SKANDS, hvis du kan gætte, hvor vi har parkeret Lokal-Nyt bilen for at læse JULEMORDET op som podcast. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Selvom hun var vokset op i Chicago, en af de mest skydeglade byer i USA, ja, hele verden faktisk, havde arkæologen Johanna Wells, aldrig prøvet at høre et ægte skud og da slet ikke at blive skudt efter! Før nu.

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Som hun spurtede henover græsset i det bælgravende mørke på Damhusengen, fik hun et par åbenbaringer, der ville have fået hende til at le, hvis det ikke var fordi, hun havde for travlt med at flygte for sit liv.

Dels, at hun måtte hele vejen til Danmark og så en lille Københavnerflække som Rødovre, af alle steder, for at opleve at blive skudt efter. Det virkede absurd, og som en historie hun huskede sig selv på at fortælle derhjemme til sine venner. Hvis hun altså vel at mærke overlevede dette kapløb med døden.

Men også skuddene selv. Hun havde altid troet, det ville være noget a.la Die Hard med masser af lyd og tjubang omkring sig. Det var heller ikke tilfældet. Dem, der skød uden lyddæmpere, nogle lokale gættede hun på, eftersom de talte dansk og som helt sikkert skød efter hende, mindede hende om glorificerede kanonslag at best. Kanonslag med en accent, tænkte hun midt i et prustende åndedræt.

Lyddæmperne, der tilhørte den anden gruppe, som hun ikke var sikker på prøvede at beskytte eller dræbe hende, men som også helt sikkert jagede hende, var ikke de der pling pling som i James Bond-film. Det var mere lyden som et brev, der blev trukket ekstra hurtigt ud af en rudekuvert. I begge tilfælde ret skuffende, hvis man kunne tillade sig at tænke sådan i hendes situation.

Det mest absurde var, at, selvom hun var bange og havde galoperende dødsangst, så følte hun også et overraskende rush livsglæde, og hvis det ikke var fordi, latter ville afsløre hendes position i mørket, så ville hun have hylet af fryd og skreget sit bedste stammekrigsråb, mens hun løb der i det dugvåde græs.

Kun en halv time forinden, havde hun stået på Shell-tanken på Roskildevej, et lille stenkast fra den trailervogn på Absalon Camping, der skulle ligne hendes hjem i denne tid. Hun havde stirret ind i kølemontreren, og hadet sit liv.

Hun havde mildt sagt, haft en dårlig dag.

Først havde hun gjort sit livs fund, der formentlig ville blive højdepunktet i hendes karriere; En ny møntfod, små næsten helt runde mønter slået med en blanding af guld og bronze, der alle bar et symbol. Tre havde hun fundet i alt, men med hvert deres symbol. To, der lignede dyr med horn, en stor ged eller en lille tynd tyr måske, og en dreng med en fløjte på.

Helt banebrydende og lige til 15 minutters berømmelse blandt gråhårede historienørder over hele verdenen, men så var hun blevet afvist af et møgøre, der nægtede hende en større udgravning.

Straks derefter var hun blevet fyret fra sit arbejde, som arkæologikonsulent hos Goldman Sachs, på baggrund af kontraktbrud. Noget fis selvfølgelig.

Hendes jobbeskrivelse bestod i at være til rådighed og bidrage med sin ekspertise, bedømme og datere, og sørge for, at man ikke ødelagde noget, der potentielt skulle fredes.

Oversat til dansk entreprenørsprog, så selv de mest godtroende på det arkitekttegnede rådhus i Rødovre forstod det; du skal feje ting ind under gulvtæppet, tage hvad du kan redde af potentielle artefakter, og ellers bare sørge for vores bygninger og pengemaskiner, ikke bliver forsinket.

Ikke det mest flatterende stykke arbejde, hvis hun tænkte med sin professionelle stolthed og forkærlighed til historiske levn, men verden bliver konstant mindre, og ikke kun på grund af internettet. Der er grænser for hvor meget mere, der er tilbage at finde og grave op rundt omkring, og hun havde regninger der skulle betales. Så et privat konsulentjob i en lille flække i Danmark, som hun havde erfaring med? Tjo, hvorfor ikke.

Hun havde savnet byens høvding, Gustav Jensen, der lidt drillende blev kaldt for bykonge i det lille kongerige, som kaldte sig landets lykkeligste.

Hun havde været i Rødovre et par år tidligere, hvilket også var grunden til, Goldman Sachs hyrede hende, da der var blevet fundet vikingemønter, som lokalavisen havde døbt dem i en usaglig artikel, i Schweizerdalssøen. Hun var blevet hentet til byen af den daværende borgmester i samarbejde med Nationalmuseet og Vikingemuseet i Roskilde, da hun var ekspert på feltet, og hun havde fået lov til at lede en mere grundig udgravning af og omkring søen.

Med det begrænset kendskab hun havde til politikeren, kunne hun nu godt lide ham, og syntes det var trist, at han var trådt tilbage. Jovist, han var måske lidt for glad for dyre biler og ture til Island, men hvis man så, hvilke politikere der var hjemme i USA… Hun blev afbrudt i sin tankestrøm. USA. Gad vide om hun nogensinde ville se sit hjemland igen.

Det var også godt det samme. Nu sad der alligevel en ny borgmester, der ikke en gang ville se hende face to face, men i stedet sendte en af sine mange lakajer, et ungt møgøre af rang, for afvise hende.

Hun havde siddet på den lokale bar, Rødager Bodega, og forsøgt at skaffe viden om mønterne, hos en fyr, hendes kontakt på lokalavisen havde anbefalet hende.

Men denne fyr havde haft mere travlt med at lægge an på hende, end at hjælpe hende. Typisk journalister, altid på jagt for at blive en del af en ny metoo-historie.

Hun havde opgivet sit mål, og var taget hjem til campingpladsen for at pakke sine ting og flygte tilbage over Atlanten.

Som hun havde stirret ind på de hypnotiserende grønne Faxe Kondi i køleskabet, og overvejet at få sin lokale købmand til at importere dem, havde hun tænkt på Surfer Pete.

Hun gav George Michael og Last Christmas, der havde forpestet højtalerne på tankstationen, skylden. Pete og hun havde datet on and off her de sidste tre år, men han vidste mere om hajer og de nyeste serier på Netflix, end om kvinder, så hun havde droppet ham sidste år – dagen før juleaften. Hun var The Fucking Last Christmas bitch, drillede hendes venner hende.

Da hun havde taget sin sodavand, og tørret kondensvandet af i sine bukser, havde hun set dem. Jakkesættene, gruppen med lyddæmpere, der nu løb bag hende, og råbte efter hende. Måske skød de også efter hende, eller også skød de efter de andre gunslingere.

Lederen af dem, Thom Payne, Tom med et H, som han havde præsenteret sig, var sikkerhedskonsulent hos Goldman Sachs, og havde bedt hende følge med. Han havde brug for en sidste rådgivning, inden hun forlod landet.

Hun havde aldrig snakket med ham før den aften. Kun set ham til diverse GS-arrangementer, og i sit stille sind, kaldt ham den creepy grå kontormus.

Hun havde dog fulgt med ud i bilen, der havde kørt dem her til Damhusengen. Han havde den der aura af død over sig, der gjorde, hun ikke havde turdet andet end følge med. Han havde ikke givet nogen forklaring, og afvist, hver en anmodning eller spørgsmål fra hende.

Da de var steget ud af bilen, var de kun lige nået ind i mørket på engen fra Jyllingevej,ß før de lokale var dukket op, og helt sikkert havde skudt efter dem alle. Hun havde udnyttet tumulten til at stikke af, ind i mørket og gemme sig.

Og nu løb hun her.

Som hun løb der i mørket, forfulgt af råbende stemmer og pistolskud bag sig, kom hun til at tænke på sin professor, Nicolai Rawenwood, fra Chicago University hjemme i USA.

Det første han havde sagt til sine studerende var; Jeg ved godt at Indiana Jones i filmene, fik sin uddannelse fra det her universitet, men det at være arkæolog er ikke som i de film…

Det kan godt være, at der ikke var overjordiske skatte og hemmelige pyramider i Rødovre, men nu skete der endelig noget, ikke bare i hendes karriere, men hendes liv. Adrenalinet pumpede. Hun følte sig levende. Hun fik endelig sit eventyr.

Hvis bare han kunne se mig nu, tænkte hun med en morbid galgenhumor. Mest for at afvæbne sin egen panik og frygt. Hun var ikke klar til at dø, og da slet ikke her – in the mittle of fucking Rødovre for christ sake.

Hun måtte med indrømme, at hun havde haft Indiana Jones drømmene som alle andre. For fanden, det var Harrison Ford, der havde givet hende arkæologi på hjernen. Besøge fjerne kulturer, eksotiske steder, møde mystiske og excentriske personer og blive involveret i skumle og komplekse sammensværgelser og eventyr. Hun havde altid forestillet sig at dø i en hule, gemt i hjertet af en jungle, mens hun forsøgte at finde en gemt juvel, der tilhørte en eller anden for længst glemt Gud, der kunne bringe dommedag på jord.

Sgu da ikke blive skudt af et par skide jakkesæt eller lokale punks i Red-over…

Og alligevel, For jo, panikken og tankerne var der. Er det virkelig nu jeg skal dø? Sådan her? 23 dage før juleaften? Hvem dør op til jul? Og hvor elendig en måde at slutte sit liv på. Det kunne da ikke være nu vel? Der var så meget hun skulle nå. Hun manglede stadig at finde sit jungletempel, og hun skulle opklare det her mysterium. 24 timer tidligere havde hun fundet mønterne, og nu skød folk efter hende.

Det skulle til at begynde nu. Hun var klar til at forsøde sin kedelige hverdag med spænding. Så dør man da ikke, vel? Heltinden dør aldrig i starten i filmen. Hun undlod at tænke tanken, at hun ikke var heltinden, men måske bare det elskværdige offer, der skal sætte filmen i gang.

Hun pressede sig selv. Satte tempoet op. Pludselig blev et skud affyret tæt på. Uden lyddæmper. Det første brag rev hende ud af tankerne og overraskede hende så meget, at hun faldt over sine egne ben og faldt pladask på maven, og fik luften slået fuldstændig ud af sig. Som hun lå dernede og tvang sig frem på maven, mens hun vaklende prøvede at komme op og stå igen, kunne hun høre kuglerne suse igennem luften i alle retninger. De anede ikke, hvor hun var heldigvis, men det gjorde ikke situationen mindre farlig. De skød virkelig for at dræbe. De var ikke just diskrete. Hvilket var godt. Hun skulle bare finde et skjul nu, måske derovre ved de små lysende villavinduer et par hundrede meter væk, så ville alt blive godt.

Hun så sig ikke tilbage. Hun kunne nå hen til villaerne, der var godt oplyst nu. Det her var hendes chance. Hun overvejede at skrige ’hjælp’, men undlod. Hun havde en chance her. Hun mønstrede alle sine kræfter og forcerede sig vej gennem mørket. Over engen. Hun ville overleve det her.

En både brændende og kold fornemmelse ramte hende pludselig i den ene side og slog alt luft ud af hende, fik hende til at falde tungt til jorden, og vred hendes tanker fra hinanden, som et lyn, der splitter et gammelt træ.

Hun klemte tænderne sammen så de knagede for ikke at skrige, så de ikke opdagede, at de ved et lucky shot havde ramt hende. Hun tog hånden ned til maven, hvor den brændende fornemmelse sydede løs. Vådt. Ikke sved. Blod. Hendes krop føltes tung, som hun forsøgte at komme op igen. Tung som den aldrig har været før. Hun kollapsede. Hun svedte. Drivende. Angstsved. Det brændte, hvor hun var blevet ramt. En brændende smerte som hun aldrig havde følt før. Nej det skulle være løgn, hun skulle ikke dø her.

Hun tvang sig op, nåede at tage to skridt, før en ny kugle, ramte hende i ryggen. Det føltes, som den mest borende og insisterende finger i ryggen nogensinde og tvang hende ned forover igen. Denne gang kunne hun ikke komme op at stå. Det var som om græsset holdt fast på hende og nægtede at slippe sit greb. Hun vidste, hun ikke må lukke øjnene. Så ville de næppe åbne sig igen. Hun var nødt til at holde sig vågen. Hun prustede tungt og hev efter vejret. Tårer begyndte at løbe ned af hende. Hun ville ikke dø her. Det var ikke fair. Hun måtte tage en chance. Hun havde brug for hjælp.

”Hjælp”, forsøgte hun sig, ideen var et højlydt skrig, men hun var for svag. Der var ikke mere i hende. En metallisk smag spredte sig i hendes mund. Blod. Smagen af død, som at slikke på en gammel mønt. Jesus Christ, mønterne.

Grædende lukkede hun sine øjne i. Bare for et øjeblik, sagde hun til sig selv. For at samle kræfter, forsikrede hun sig. Hun bildte sig ind at, der var sirener i det fjerne. De kommer nærmere. Hun skulle bare holde ud lidt endnu.

Og fra et sted, måske tankstationen eller et af villahusene, hører hun George Michael give sit hjerte væk. Ligesom han også gjorde Last Christmas.