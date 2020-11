Vores negle betyder meget for vores udseende

SPONSORERET INDHOLD Der er mange, der ikke tillægger dem den store værdi, men faktisk er vores negle en stor faktor, når det kommer til vores generelle udseende og den tilfredshed, som vi føler med os selv og den måde, vi ser ud på.

Derfor ses det tit, at vi forsøger at pleje og behandle vores negle så godt som muligt, således de altid er pæne og rene. Dog kan det for nogle være en udfordring, hvis der for eksempel er gået svamp i neglene – og det er lige meget, om der er tale om fingerneglene eller tåneglene.

Derfor er det begrænsende for os

Det er således noget, der kan være med til at begrænse markant i hverdagen, fordi man ikke har lyst til at vise sine hænder frem. Og det er en svær situation at stå i, idet vi altid skal bruge vores hænder, uanset hvad vi foretager os.

Er det derimod fødderne, er det lettere at skjule sin svamp, men det er også begrænsende for eksempel om sommeren, hvor man så ikke har lyst til at gå i bare tæer, man kan ikke tage i svømmehallen, og man føler sig generelt generet, idet neglene er lukket inde i sko og strømper, hvorfor de ikke kan få luft. Det kan også føre til massiv kløe.

