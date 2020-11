Vil straffe coronatyve hårdt

Skatteminister, Morten Bødskov (S), håber borgere og politi vil stå tæt sammen med myndighederne for at finde og straffe dem, der udnytter den særlige coronasituation til at svindle og stjæle.

Coronatyve Usle tyve, der udnytter corona-smitten, skal straffes hårdt, mener Danmarks skatteminister, der nu reagerer på artikler fra sin lokalavis i Rødovre.

Af André Bentsen

Det er ikke alle, der tænker på mundbind og håndsprit, når snakken falder på sikkerhed.

Mens langt de fleste danskere kæmper en brav kamp for bidrage med at holde corona-smitten nede, udnytter en lille gruppe mennesker på groveste vis situationen til at berige sig selv. Det får nu landets skatteminister, Morten Bødskov (S), til at reagere.

”Senest har vi i Rødovre Lokal Nyt kunnet læse om fire personer, der blandt andet er anklaget for at have udsat en række ældre borgere for tricktyveri, hvor COVID-19 er blevet brugt som påskud for at få adgang til deres hjem,” siger han og tilføjer uden at lægge fingre imellem:

”Jeg kan dårligt finde ord for, hvor usle den slags handlinger er.”

Udnytter situationen

Morten Bødskov forklarer, at det netop er derfor, at Folketinget har hastebehandlet og vedtaget en række forslag fra regeringen, der skærper straffene over for dem, der groft udnytter den alvorlige situation, vi er I nu.

”Det har vi desværre set flere eksempler på, men det går ikke,” siger han og tilføjer:

”Derfor er straffene for en række overtrædelser som for eksempel tyveri og bedrageri nu blevet skærpet markant, hvis lovovertrædelsen har baggrund eller sammenhæng med corona-epidemien.”

Hjælp myndighederne

Ministeren opfordrer til, at man rykker sammen og hjælper myndighederne bedst muligt.

”Vores land er i øjeblikket i en helt særlig situation. Borgere, myndigheder og politiker står sammen, så vi kan komme bedst muligt igennem den svære situation. De få, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, skal vide, at vi som samfund slår hårdt ned på dem,” siger Morten Bødskov og afslutter:

”Nogle snyder med hjælpepakkerne, men at udsætte ældre mennesker for tricktyveri eller hjemmerøveri er så nederdrægtigt, at det er svært at finde ord for det. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund reagerer på det.”