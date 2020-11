Vi får luksusmad, når vi bliver ældre

Der blev snakket med mad i munden, da tre gymnasieelever testede plejehjemsmaden sammen med Rødovres borgmester, Britt Jensen. Vi kan afsløre, at alle spiste op. Foto: Privat

MADANMELDELSE Normalt må man ikke tale med mad i munden, alligevel var det præcis det, vi fik Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), til at gøre, da vi udfordrede hende til at spise det samme mad, som byens plejehjemsbeboere får serveret hver dag.

Af Sophie Fog Jørgensen, Simone Nielsen og Gabriella Mathilde Hansen (elever i 2.X på Rødovre Gymnasium)

Bordet er dækket fint op med servietter og drikkelse. I alt står otte sultne gæster klar til at kaste sig over dagens ret, der i dag er flæskesteg med kartofler, brun sovs og rødkål.

Selvom vi er inviteret til frokost på Rådhuset, er det faktisk den samme mad som flere hundrede ældre samtidig sidder og spiser på Rødovres mange plejehjem.

Når man hører ordet ‘plejehjemsmad’ får man ofte indtrykket af noget kedeligt, uinteressant eller dårlig kantinemad, men hvordan ser det ud i virkeligheden?

Det satte vi os som tre almindelige gymnasieelever for at undersøge.

Under middagen fortæller vores vært, borgmesteren, at de ældre er noget af det man burde bruge flest ressourcer på.

“Vi bliver selv gamle en dag og vil sætte pris på den værdsætning af, at andre folk sørger for, vi har det godt,” siger Britt Jensen.

Samtalen ved bordet kører allerede godt fra start, og dagens emne er selvfølgelig plejehjemsmad.

Den serverede mad er dejlig lun og lige til at gå til. Snakken falder på de ældre, og vi får fortalt, at mange af de ældre har synkebesvær, så derfor bliver der serveret gratin, som faktisk bare er retten, i en budding-agtig udgave til dem med synkebesvær eller svage tænder.

Det er der blevet eksperimenteret med i nogle år, for at få smagen til at matche den oprindelige ret bedst muligt.

Nye retter og smage

Britt Jensen nævner blandt andet, at hun selv synes, hun har gjort en god indsats på ældreområdet, hvor maden spiller en stor rolle, og at oplevelser er en del af hverdagen for de ældre.

“De skal have lige så god mad, som os andre,” siger hun.

De ældre spiser på plejehjemmene ved et fælles bord, hvor maden bliver serveret i fade og i skåle ligesom i de fleste danske hjem. På plejehjemmene bliver maden serveret af et personale, som sørger for, at maden bliver serveret ordentligt, trygt og sikkert. De ældre har selv indflydelse på den mad, der serveres. De kan være med til at beslutte, hvilke retter, der skal serveres i den kommende uge ved at sige det til personalet. Der bliver oftest ønsket danske rette som flæskesteg, frikadeller og stegt flæsk, men de bliver også præsenteret for nye retter og smagsoplevelser.

“De ældre får ikke kun dansk mad som de kender, de får også prøvet andre retter, som blandt andet den indiske ret, Chicken Masala,” fortæller Britt Jensen.

Alle spiser op

Efter den første ret fik vi den klassiske traditionelle juledessert risalamande, som smagte fantastisk og præcis ligesom den, man får hjemme hos mormor på juleaften. Britt Jensen forklarer, hun gerne vil blive gammel på et plejehjem i Rødovre, for der bliver virkelig taget godt hånd om vores ældre borgere.

“Vi havde en borger, der flyttede fra Rødovre Kommune efter at have boet her i mange år, men da han så skulle på plejehjem, ville han meget gerne tilbage, fordi prioriteten er så høj på plejehjemmene i Rødovre Kommune,” siger Britt Jensen og tager en sidste bid af sin dessert.

Smager altid godt

Maden er spist op, og straks begynder snakken om den mad vi lige har spist. Vi er alle enige om, at maden var overraskende god, og smagte som noget, man havde lavet på en fredag aften.

“Nu har jeg været med i 25 år, og har vurderet maden fra plejehjemmene. Jeg tror faktisk ikke, at jeg kan mindes, at maden ikke smagte godt,” siger Britt Jensen energisk og udfordrer sin personlige assistent til også at give et besyv med.

Der bliver nikket og tygget af munden.

“På en eller anden måde føles det som om, kvaliteten hele tiden udvikler sig,” siger Dorthe Bech-Rudolph, der er glad for den anderledes frokost på jobbet denne dag.

