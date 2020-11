Vanvidsbilister på Slotsherrensvej

debat I Lokal Nyt den 4. november skriver Morten Bødskov et indlæg om vanvidsbilister, og omtaler blandt andet Roskildevej som værende en vej, hvor mange folk kører alt for hurtigt.

Af Lonnie Lindhardt Bjerringbrovej 1

Jeg er godt klar over, Morten Bødskov ikke kan nævne alle de veje i Rødovre Kommune, hvor der også bliver kørt for hurtigt, derfor vil jeg endnu engang nævne, at os der bor ud til Slotsherrensvej, dagligt er vidne til samme vanvidskørsel, som der opleves på Roskildevej.

Jeg har oplevet, at hver gang der bliver skrevet om vanvidsbilister, er det Roskildevej og Jyllingevej, der bliver nævnt, mens man går hen over Slotsherrensvej.

Jeg har flere gange henvendt mig til Vestegnens Politi, og de melder pænt tilbage, de er klar over problemet, men så sker der ikke rigtigt mere, ud over at der nogle timer holder en fotovogn, hvor alle bilister kører, som om speederen har sat sig fast på max 60 km/t. Når fotovognen er væk, er det de lovløses vej igen.

Ønsker kameraer langs vejen

Alle de mange forslag, som Morten Bødskov kommer med, hilser jeg alle velkomne, men der skal altså nogle til at fange de vanvidsbilister, der kører på vejene, og det har politiet efter deres eget udsagn, ikke ressourcer til.

Jeg har kørt mange gange på besøg i Sverige, hvor der er sat stationære kameraer op på rigtig mange strækninger, og jeg kan se, det virker efter hensigten. Det kunne være et stort ønske, om vi fik sat sådanne kameraer op her på Slotsherrensvej og selvfølgelig også på andre af kommunens veje.

Vi er meget glade for, vi har fået lagt støjsvag asfalt på Slotsherrensvej, så nu kan vi næsten ikke høre bilerne, men desværre har det medført en uheldig virkning, at mange nyder at køre ekstra hurtig, da man bare næsten “glider” hen ad vejen.

Tak til Morten Bødskov for at tænke på sikkerheden i Rødovre. Jeg ønsker virkeligt, du og regeringen kommer igennem med de nævnte forslag.