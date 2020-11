Udskyder kåring af Årets Ildsjæl

Der bliver ingen kåring af Årets Ildsjæl i år. Alt for mange af de frivillige, der samtidig plejer at blive hyldet er i risikogruppen og derfor har kommunen valgt at skubbe fejringen til den store Forårskonference. Foto: Arkiv

Årets Ildsjæl Rødovre Kommune vil ikke bare overrække en pris til Årets Ildsjæl, de vil hylde alle de frivillige, der hvert år får kommunen til at hænge sammen. Derfor aflyser kommunen i første omgang den traditionelle festdag og kåring af Årets Ildsjæl.

Af André Bentsen

Sikkerhed først. Sådan synes mantraet at være i disse dage på Rødovre Kommune, hvor man netop har besluttet af udskyde kåringen af Årets Ildsjæl, der altid har været en festdag for dem, som i løbet af året har gjort en særlig indsats på det frivillige sociale område.

På grund af de nuværende restriktioner i forbindelse med COVID-19 har priskomitéen bag Årets Ildsjæl imidlertid besluttet at flytte kåringen til april og i stedet afholde den i forbindelse med Forårskonferencen, hvor frivillige fra hele byen samles til netværk og foredrag.

”Årets Ildsjæl er en hyldest til de frivillige i Rødovre Kommune og særligt til dem, der er indstillet til dette års pris. Dagen markerer en anerkendelse af de vigtige indsatser på det frivillige sociale område. Det er en social dag, hvor netværk på tværs af foreninger styrkes, og hvor mange møder op for at se, hvem der løber med årets pris. Kåringen møder altid stor opbakning fra dem, som har indstillet kandidaterne og de mange andre, som støtter op om den sociale frivillighed,” siger Annie Arnoldsen Petersen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget og en del af priskomitéen.

Fravalgte nødløsning

I dommerkomiteen diskuterede juryen længe om man skulle overraske prisvinderen, mens denne var i gang med at udføre det frivillige arbejde, som havde ført ti nomineringen og altså droppe festen. Men, selvom det er muligt at kåre en vinder med færre eller ingen publikum, vil arrangementet ikke kunne leve op til de forventninger og traditioner, der de sidste 20 år har kendetegnet prisoverrrækkelsen.

”Det setup, som vi plejer at have, kan vi ikke have i år på grund af coronarestriktionerne. Hvis vi havde valgt at samles alligevel, ville det være svært at skabe den ånd af fællesskab, som kendetegner lige netop denne kåring,” forklarer Annie Arnoldsen Petersen.

Bliver en stor fest

Priskomitéen har derfor besluttet at udskyde kåringen af vinderen i håbet om, at det giver bedre vilkår for afholdelsen af arrangementet.

”Når vi afslører, hvem der er Årets Ildsjæl 2020, skal det allerhelst være til et arrangement, hvor vi må hilse på hinanden og tale med hinanden. Det tillader situationen ikke lige nu. Derfor har vi valgt at kåre vinderen til foråret, hvor vi håber at have bedre muligheder for at afholde arrangementet,” lyder det samlet fra dommerkomiteen, der favner Rødovre Frivilligcenter, Handicaprådet, SeniorRådet, Udsatterådet og Rødovre Lokal Nyt.