Uafgjort i bundkamp

Mikkel Eslund scorede til til 1-1, da Avarta fik point i bundkampen mod Brønshøj. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold De traditionsrige klubber Avarta og Brønshøj, der uvant ligger i bunden af 2. division, scorede lige mange gange i deres interne bundopgør.

Af Peter Fugl Jensen

Avarta har ikke for vane at score mål, men det er blevet til scoringer to kampe i træk, i onsdags mod FC København og igen denne søndag i den vigtige bundkamp mod Brønshøj, hvor begge hold praktisk taget ikke kunne bruge uafgjort til noget som helst.

Og sådan endte det, altså uafgjort, for Brønshøj scorede og – nemlig et mål ligesom Avarta og så kunne de to hold sætte et point ind på kontoen og overlade sidstepladsen til AB Tårnby, der i denne weekend vandt for første gang i efteråret.

For begge hold har brug for flere point i kampen om at nå 10. pladsen, der giver adgang til en form for ’mellemrunde’ i stedet for nedrykningsspil til Danmarksserien.

Brønshøj kom foran i Espelunden, da der var spillet godt og vel en halv time, men kort ind i 2. halvleg udlignede den 19-årige Mikkel Eslund, der skiftede til Avarta i sommers, da han forlod sin barndomsklub Brøndby IF. Det må have været en kæmpe forløsning for det unge talent, endelig at få hul på ’bylden’, da han scorede for Avarta – endda et meget vigtigt mål.

Der blev ikke scoret yderligere, hvilket betyder, at de to mandskaber begge har fem point op til 10. pladsen, som indtages af Slagelse.

Avarta spiller på lørdag ude mod Roskilde KFUM, der er placeret på 9. pladsen. En sejr til Avarta vil for alvor sende holdet tilbage i kampen om at nå op i top 10. Et nederlag vil give dybe panderynker på ledelsen i Espelunden.