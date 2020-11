Tre tips til at få mest muligt ud af teenageværelset

SPONSORERET INDHOLD Har du en teenager, der er ved at være træt af den gamle seng? Måske er han eller hun klar på at få en sovesofa, der kan erstatte den gamle seng.

En del teenagere når til et punkt, hvor den seng, man har haft siden juniorsengen blev erstattet, ikke længere er helt så fed som alle andres senge. Men så kan en sovesofa være en løsning. Det kan også hjælpe på et værelse, der er en smule trangt, så man på en gang får både en seng og et møbel, der indbyder til at have venner på besøg, eller som man bare kan smide sig på efter en lang skoledag. Derfor er det også godt, at der findes et bredt udvalg af gode sovesofaer. Herunder har vi samlet en del forslag til, hvorfor en sovesofa kan være en fin tilføjelse på et teenageværelse.

En sovesofa behøver ikke vælte budgettet

Mange forbinder automatisk en ny seng med en større udgift. Mange senge ligger i et højt prisleje, og det hænger sammen med, at det er et møbel med mange finesser og tilpasninger, ligesom det er noget, der skal kunne holde i mange år. Men det er fint muligt at finde en sovesofa, der ikke er helt så dyr, og som bedre kan passe ind i budgettet til indretningen af et teenageværelse. Et eksempel på en sådan sovesofa kunne være en Zeal sovesofa.

Zeal er en model fra mærket Innovation. Selve sofaen er meget simpel i sit udseende med en bred rygpude og hoved- og fodende, der er let eleveret, når den står foldet sammen. Desuden er det en sovesofa, hvor man har mulighed for virkelig at sætte sig præg på udformningen, da der både er forskellige valgmuligheder inden for polstring, farver og forskellige ben. Derfor kan din teenager også få indflydelse på, hvordan værelset skal se ud, og den kan let tilpasses, uanset hvilke møbler man ellers har på værelset. Det betyder også, at sengen ikke kommer til at fremstå som noget, der fylder specielt meget i værelset. I stedet bliver det en integreret del, der tager højde for indretningen og som smelter sammen med resten af værelset, så man bare kan slynge sig i sofaen, når man kommer hjem fra skole og skal i gang med lektielæsningen.

Opbevaring og seng i samme løsning

Det kan være svært at finde god plads til opbevaring på et lille teenageværelse. Der er formentlig ikke plads til både at have højskabe, reoler og en kommode på samme værelse. I stedet kan man tænke i løsninger, hvor der er opbevaringsplads i sovesofaen.

Edvard sovesofa er en sofa, hvor du på samme måde som med Zeal kan præge udseendet meget, men som en ekstra bonus er der en skuffeløsning under sovesofaen, så du har god opbevaringsplads. Det betyder, at du kan pakke dit sengetøj væk i løbet af dagen, så det ikke ligger og roder, eller du kan fylde de ting ned, der ellers ikke har en fast plads på værelset. Sengen fås i fire forskellige farver, så igen kan den tilpasses forskellige værelser med forskellige udtryk. Desuden kan yderligere forskellige farver tilkøbes, så sengen kan tilpasses endnu mere specifikt til værelset. Fjedrene i sengen vil tilpasse sig din vægt, så du vil opleve at få optimal støtte hele natten. Der er en forholdsvis høj andel af fjedre pr kvadratmeter, så komforten bliver så optimal som muligt. Det er meget vigtigt at have en seng, der støtter godt, uanset hvor gammel man er – så teenageren kan også få brug for en seng med god støtte. Det er du sikret at få med Edvard sovesofaen.

Stilrent design gør værelset mindre rodet at se på

Et teenageværelse kan hurtigt komme til at fremstå proppet og rodet, specielt hvis der er mange tunge møbler, der fylder meget, kombineret med almindelig rod. Derfor er det en god idé at vælge en simpel seng i et minimalistisk design, så det ikke er sengen, der får værelset til at fremstå rodet.

Sly-sovesofaen lever bestemt op til disse krav. Sovesofaen er i et lyst, gråmeleret materiale, der virker rummeligt og åbent, og sengen er nem at slå ud, så den går fra sofa til seng. Det betyder i praksis, at man slår ryglænet ned, der kører på gummihjul, og står tilbage med en seng, der måler 140 x 200 centimeter. Det betyder også, at teenageren har god plads at brede sig på, mens han eller hun sover, og det er helt sikkert noget, man vil sætte pris på. Til gengæld kan man også nøjes med at sove på 80 x 200 centimeter, hvis man ikke slår sofaen ud. Så til daglig behøver den ikke fylde meget – og på 140 centimeters bredde kan man til nød også godt have en anden person overnattende.