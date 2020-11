Thomas Vinther overtog tronen

Den Team Rødovre-støttede Thomas 'Kæmpen' Vinther blev hyldet med flag, da han mødte op til træning i klubhuset på Højnæsvej dagen efter DM-triumfen. Foto: Brian Poulsen Foto: Brian Poulsen

boksning Den 21-årige rødovredreng blev dansk mester i supersværvægt, da han vandt DM-finalen i weekenden. ”Det var ubeskriveligt og den bedste dag i mit liv,” siger Thomas 'Kæmpen' Vinther.

Af Peter Fugl Jensen

Den tidligere Europamester i boksning, Jesper D. Jensen, var ekspertkommentator og midtvejs i 3. runde sagde han: ”Jeg tror, Thomas Vinther overtager tronen.”

Det skete og et kæmpe jubelbrøl, der kunne høres ud i stuerne, kom fra Thomas Vinther, da et enigt dommerpanel havde rødovrebokseren, som sikker vinder af DM-finalen søndag eftermiddag.

”Brølet efter kampen siger alt, synes jeg. Tre års mega hårdt arbejde kulminerede på et sekund, det var den bedste dag i mit liv,” siger Thomas Vinther, der fejrede DM-guldet med en tur i Zoo.

”Jeg har været med min kæreste i Zoo, men jeg kunne ikke koncentrere mig så meget om dyrene. Jeg er så stolt og havde også min medaljer på, men det havde jeg også, da jeg sov, i bad og nok også mindst et par dage endnu,” fortæller rødovrebokseren.

Stor respekt for modstanderen

Modstanderen var den rutinerede Morten Givskud fra Horsens, der havde knap 80 kampe, både danske og internationale, på sit CV, der også tæller fire danske mesterskaber og så skal han til OL-kvalifikation i februar. I september blev han kåret til Årets Bokser i Danmark af DABU.

”Morten er mega dygtig teknisk og den klart bedste modstander, som jeg har mødt. Jeg har meget stor respekt for ham og det er en rar følelse at vide, jeg kan bokse med de store drenge,” siger Thomas Vinther, der har set finalen rigtig mange gange på video, da DM fra Aalborg blev sendt ‘live’ på tv.

Danmarksmesteren i supersværvægt er rødovredrengen, Thomas ‘Kæmpen’ Vinther.

Vinther var fysisk overlegen i forhold til favoritten og højrefods bokseren Morten Givskud, der havde det svært mod Vinthers længere rækkevidde.

”Han var meget defensiv, men det havde jeg ventet, for han er en god kontrabokser, men jeg tror, han havde det lidt svært med mine lange arme,” siger Vinther og fortsætter om kampen:

”Jeg havde set flere af Mortens kampe, så jeg vidste, jeg skulle presse ham med en lang venstre arm og så dybe højre stød. Det lykkedes rigtig godt.”

”Tidligere har jeg været for ivrig, når jeg har sat et godt stød ind, men jeg skal styre mine følelser. Nulstille og forfra. Jeg rystede jo ikke Morten, men det gjaldt om at holde hovedet koldt og det var en forskel på denne kamp og mine tidligere kampe, at jeg bevarede overblikket.”

”Jeg synes selv, jeg var foran på point efter kampen, men man ved aldrig, hvordan dommerne oplever kampen, så da kommentatoren sagde i anlægget; ”Vinder er Thomas Vinther,” gik jeg hurtigt op i 6. gear,” siger den sympatiske rødovredreng og griner.

Landsholdet er målet

Efter en DM-titel, som måske er kommet et år eller to før forventet, kan der tænkes større tanker, men Thomas Vinther holder begge ben på kanvassen.

”På kort sigt er mine mål, at jeg skal opereres i næsen, fordi jeg altid har haft indsnævring og boksning har ikke gjort det bedre, så der venter en måneds pause. Næste år er landsholdet mit mål og det er realistisk, for DABUs formand sagde, at jeg vil blive inviteret til en landsholdssamling,” forklarer Thomas, der aldrig har lagt skjul på, at den helt store målsætning er OL i Paris i 2024.

Men lige nu og her er det noget andet, som Thomas sætter pris på.

”Det, jeg sætter mest pris på er, at Morten Givskud skrev til mig, at jeg havde fortjent sejren og det var en fornøjelse at bokse mod mig. Det betyder rigtig meget,” slutter Vinther, der rager 206 centimeter op i vejret.