Testcenter vender tilbage

ca. 1500 personer lod sig teste, da testcenteret sidst var forbi Rødovre Centrum

corona Fredag, lørdag og søndag vender det mobile corona-testcenter tilbage til Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Alle symptomfrie borgere over to år kan blive testet uden tidsbestilling, når Rødovre Centrum tre dage i træk stiller et lokale til rådighed til et testcenter.

Ligesom det var tilfældet i slutningen af september måned, vil testcenteret blive stillet op i Rotunden, hvor der vil være adgang fra indgang E, der er indgangen tættest på Vandtårnet.

”Vi har et tomt lokale og hvis tiltaget kan hjælpe med at nedbringe smittetallet, gør vi gerne det,” siger Jesper Andreasen, der er administrerende direktør i Rødovre Centrum.

Testpersoner skal bære mundbind, og der opfordres til at alle holder god afstand i køen.

Testcenteret er åbent fra klokken 10-16 alle tre dage.