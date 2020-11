Tennisæg til Farum

Rødovres tophold spiller topkamp på lørdag, når de skal møde B 93 ude. Foto: Privat

tennis Rødovre var overbevisende, da de mødte bundholdet Farum i herrernes 1. division tennis. Desværre tabte Rødovres damer i 2. division, selvom

Af Peter Fugl Jensen

Rødovres divisionshold var suveræne mod Farum, der blev besejret med holdcifrene 6:0 i Rødovre Tennishal i lørdags, hvor hjemmeholdet kun afgav et sæt.

Resultaterne var:

Jonas Lüetjen vandt 6-1, 6-1 over Niels Leth Jargin,

Rasmus Schwarz vandt 6-3, 6-1 over Mads Møller Haase.

Jonas Schwarz sejrscifre lød på 6-2, 6-1 over Gaspard Strauss

David Dark Hansen vandt med 6-1, 6-0 over Frederik Könnecker.

Første herredouble endte med 6-2, 6-3 til Jonas Lüetjen & Rasmus Schwarz mod Niels Leth Jargin og Frederik Könnecker. I den sidste double var Jonas Schwarz & Marcin Gosieniecki presset ud i match tiebreak mod Mads Møller Haase og Gaspard Strauss, men den blev vundet 10-7 efter 6-3, 6-7 i de to første sæt.

“Alt-i-alt en suveræn indsats mod nummer 8 i rækken. Den samlede stilling viser, at vi har topopgør ude mod B 93 på lørdag den 28. november,” siger formand Poul Lundberg Andreasen.

Damerne tabte i Greve

Ifølge tennisformanden kom damedivisionsholdet godt fra kampen mod Greve, selvom holdcifrene lød på 2:4 og dermed et nederlag.

“Vores damer i 2. division Øst fik atter et godt resultat, selvom holdet tabte. Sofie Vindberg Nielsen var suveræn mod Hannah Winding Mollerup med to gange 6-1 i 1. singlen. I 1. doublen vandt hun og

Anna Salquist Stille med 10-7 i Match Tie Break efter 5-7, 6-2 i de to første sæt,” siger Lundberg Andreasen.

De øvrige kampe endte med Greve-sejre.

“Det var flot kæmpet, når man tænker på, at vi måtte stille med to reserver. Vi ligger midt i rækken og næste kamp er i slutningen af januar,” slutter Poul Lundberg Andreasen.