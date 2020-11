Taskforce skal coronasikre Rødovre

Doctor wearing medical gloves holding a blood tube with positive new version of Coronavirus 2019-nCoV S-cov and L-Cov Blood Sample.

Rødovre får besøg af den særlige taskforce, der skal hjælpe landets hårdest ramte corona-kommuner. Foto: SignElements

coronahjælp Efter et møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og de øvrige borgmestre på Vestegnen står det klart, at også Rødovre får besøg af den taskforce, der skal hjælpe landets hårdest ramte corona-kommuner. Rødovre Kommune stiller samtidig boliger til rådighed til smittede, der ikke kan isolere sig i eget hjem på grund af store familier og små lejligheder.

Af André Bentsen

“Vi står sammen om at få løst den særlige udfordring, der er med corona på Vestegnen. Der bliver nu nedsat en taskforce, der skal hjælpe med at få nedbragt smitten i vores område og i kommunerne omkring os.”

Sådan cirka så fælles fodslag kan borgmestrene fra landets hårdest ramte kommuner, der i otte ud af 10 tilfælde findes på Vestegnen, få efter et møde på Christiansborg.

Ordene tilhører Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), der hilser alle tiltag, der kan være med til at nedbringe smitten, velkommen.

“Det er en svær tid. Men overalt i Rødovre bliver der taget et stort ansvar. Jeg vil gerne takke alle de borgere, der gør en stor indsats for at informere og forebygge, at smitten spreder sig. Det er en stor hjælp for alle i vores lokalsamfund,” siger Britt Jensen.

Endnu mere dialog

Rødovre Kommune har blandt andet været i direkte dialog med boligselskaber, uddannelsesinstitutioner, idrætsforeninger og sociale foreninger. Sundhedsstyrelsens informationsmateriale på forskellige sprog er blevet kommunikeret til etniske foreninger, og der har været dialog med bydelsmødrene i konkrete boligområder. Alle gør en stor indsats.

“Rødovre Kommune har ikke de samme udfordringer med smitte blandt borgere af anden etnisk herkomst i forhold til flere andre vestegnskommuner,” understreger Britt Jensen.

Sniger sig ind i top 10

Rødovre ligger lige nu i skrivende stund nummer 10 blandt de kommuner med flest nye smittede i de seneste syv dage, men selvom kommunen tidligere har været i top 3 i flere uger, er man bekymret for, at situationen hurtigt kan blive værre.

“Smitten er lige nu stabilt stigende, så det er en udvikling, vi skal have vendt. Smitten i Rødovre er spredt over hele kommunen. Den er ikke begrænset til et særligt geografisk område, aldersgruppe eller bestemt etnicitet,” siger Britt Jensen.

Hun forklarer, at Rødovre Kommune løbende kommunikerer om forebyggende tiltag og den aktuelle udvikling til de målgrupper, som er relevante, eksempelvis på kommunens hjemmeside.

“På rk.dk, Facebook og i vores fælles avis, Rødovre Lokal Nyt,” understreger Britt Jensen.

Alle kan få isolationsbolig

Rødovres borgmester påpeger endvidere, at Rødovre Kommune stiller isolationsboliger til rådighed til de borgere i Rødovre, der ikke har mulighed for at isolere sig, hvis man er smittet.

“Det er utrolig vigtigt, at man går i selvisolation, hvis man er smittet. Det er afgørende for at forhindre yderligere smitte. De borgere, der har brug wfor isolationsboliger, er velkommen til at ringe til Borgerservice,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Det er en hård tid, vi går i møde. Smittetallene stiger, og det bliver mørkere og koldere. Vi rykker sammen indendørs. Det er nu, vi skal vise, hvilket stof Rødovre er gjort af. Vi må stå sammen og hjælpe hinanden på afstand.”