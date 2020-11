Tænder juletræ digitalt

Borgmesteren tænder juletræet på Facebook. Foto: Arkiv

jul Rødovre Kommunes store juletræ bliver tændt den 27. november, men på alternativ vis

Af Christian Valsted

Det traditionsrige julemarked på Rådhuspladsen er aflyst og det samme gælder juletræstændingen, der i årevis har været et tilløbsstykke for store og små. Træet bliver dog tændt, som det plejer, men det kommer i stedet til at foregå på Facebook, hvor borgmester Britt Jensen fredag den 27. november klokken 17 vil få det høje træ til at funkle mod den mørke himmel.

”Juletræstændingen er en vigtig del af vores fællesskab i Rødovre. Desværre kan vi ikke alle mødes fysisk i år omkring juletræstændingen, som vi plejer – til gengæld finder vi nye veje og mødes digitalt, hvor jeg holder en kort tale, men der er også fokus på de positive ting. Jeg tror, det er vigtigt, at vi finder veje til at fastholde nogle af vores gode traditioner – ikke mindst dem, der støtter op om vores fællesskab her i Rødovre. Det gør juletræet på Rådhuspladsen,” mener Borgmester Britt Jensen (S).