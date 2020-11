Sprænger sparegrisen for et godt sommergrin

Filmen er skrevet og instrueret af Rasmus Heide, der er manden bag biografsucceser som Alle for én, Alle for to, Alle for tre, Blå Mænd og Julefrokosten. På billedet ses Rune Klan og Christopher Læssø i kælderen under Rødovre Centrum. Foto: Brian Poulsen

filmer i centeret Ny komedie, der udelukkende er filmet i Rødovre Centrum, skal få danskerne til at grine i biografsæderne til næste sommer.

Af Christian Valsted

Hvis du har besøgt Rødovre Centrum i løbet af de sidste to uger, har du nok allerede opdaget, at centeret i øjeblikket agerer baggrundstæppe til en ny dansk spillefilm.

I et forsøg på at få danskernes lattermuskler på overarbejde har Nordisk Film, med egne ord, sprængt sparegrisen for at finansiere en ny komedie, der fra start til slut er filmet i Rødovre Centrum.

I filmen ’Centervagt’ følger man de to sikkerhedsvagter Glen og MC, der må ty til utraditionelle metoder for at beholde deres jobs, da chefen for et skrantende shoppingcenter vil skære ned på vagtpersonalet. Glen, der er hemmeligt forelsket i MC, foreslår, at de stjæler i deres eget center for at bevise, at centervagter ikke

er noget, man sparer på.

Det går forrygende og Glen og MC har aldrig haft det sjovere, for det er let at være heltemodig vagt, når tyven er sin kollega i forklædning, men der kommer grus i maskineriet, da centerchefen ansætter en ny supervagt.

Filmen har biografpremiere 17. juni næste år og filmens producer, Tomas Radoor, fortæller, at Rødovre Centrum på alle måder passer perfekt til filmen.

”Det er et fuldstændig fantastisk center med mange gode filmiske lokationer. Vi ville gerne filme i Rødovre Centrum af æstetiske grunde, men det gør bestemt ikke noget, at centeret samtidig ligger tæt på vores lille fabrik i Valby (Nordisk Film, red.),” siger Tomas Radoor.

han vil, med komedien ’Centervagt, give danskerne noget at grine af midt i en deprimerende coronatid.

”Det har vi brug for og derfor har vi også sprængt sparegrisen og selv investeret for at få projektet op at stå,” siger produceren.

Artiklen fortsætter under billedet…

RC: ”Unik mulighed”

Nordisk Film har sikret sig et stærkt cast i alle de bærende roller: Som sikkerhedsvagterne Glen og MC kan publikum glæde sig til at se Rune Klan og Josephine Park. Christoffer Læssø spiller den nye sikkerhedsvagt Patrick, Kirsten Lehfeldt har fået rollen som centerchefen Krans, mens storcentrets øvrige personale spilles af blandt andet Stephania Potalivo, Martin Brygmann, Nikolaj Stokholm og Charter McCloskey.

I Rødovre Centrum ser man frem til et godt grin til næste sommer og til at se centeret som baggrundstæppe i en hel spillefilm.

”Når Nordisk Film satser stort, lægger vi gerne lokaler til. Det er samtidig en unik og enestående mulighed for at vise centeret frem i en fiktiv fortælling,” fortæller Jacob Martens Birkbøll, der er økonomidirektør i Rødovre Centrum.

Store forventninger

Hos Nordisk Film Distribution som distribuerer ’Centervagt’ tror man på, at filmen har potentiale til at blive et stort biografhit.

“Vi er rigtig glade for, at det så hurtigt er lykkedes at få ’Centervagt’ i produktion og at vi allerede er klar med en premiere til sommer. Filmen har en sjov præmis, et super stærkt hold og et virkelig velfungerende manuskript, så vi har store forventninger til filmen. Vi tror, den vil spille rigtig godt i landet hele sommeren,” udtaler direktør i Nordisk Film Distribution, Frederik Honoré.