Søger forpagter til historisk spisested

Restaurant Espehus har et samlet areal på 470 m2 med plads til 80 gæster indendørs fordelt på 30 i restauranten, 30 i festsalen og 20 på 1. sal. I den nuværende havestue/pavillon er der plads til 150 gæster samt 30 gæster udenfor. Foto: Arkiv

søger ny forpagter Restauratør René Godthjælpsen har i mere end 25 år drevet den idylliske Restaurant Espehus, men fra årsskiftet er det slut. Derfor skal Rødovre Kommune finde en ny forpagter, der kan drive spisestedet videre.

Af Christian Valsted

Fakta Espehus' historie går tilbage til første halvdel af 1800-tallet, hvor det blev udstykket fra bondegården Espegård, som lå på hjørnet af den nuværende Brandholms Allé og Rødovre Parkvej. Rødovre Kommune købte grunden i 1952 for at indrette den til folkepark.

Dette skete i 1959 og det idylliske Espehus, som havde gennemgået en renovering, blev bolig for parkens opsynsmand, Laurits Hansen og hans hustru. De havde fået bevilling til forhandling af kaffe, is, læskedrikke, chokolade, tobak og varme pølser. Kilde: Espehus.dk

Alting har en ende. Også for den erfarne restauratør René Godthjælpsen, der siden 1995 har stået i spidsen for Restaurant Espehus, hvor man med inspiration fra det franske køkken har tilberedt mad i et kvart århundrede.

Fra årsskiftet har den karismatiske kok søgt nye kulinariske græsgange og da Rødovre Kommune ejer Espehus, skal kommunen nu ud og finde en ny forpagter, der, med kommunens egne ord, kan videreføre spisestedet med respekt for stedets historie og særlige betydning for området.

Mange muligheder

Om Espehus skal drives videre i sin nuværende form er endnu uvist, da Rødovre Kommune endnu ikke har lagt sig fast på, under hvilken form Espehus fremover skal drives.

”Derfor søger vi gennem markedsdialog inspiration fra personer og virksomheder, som har ideer og den nødvendige forretningsmæssige ballast til at kunne udfolde Espehus’ potentiale. På baggrund af de input, Rødovre Kommune får under markedsdialogen, vil der blive taget stilling til den videre proces, og hvordan forpagtningen af Espehus skal ske,” skriver Rødovre Kommune på rk.dk.

Helt sikkert er det imidlertid, at Restaurant Espehus med sin unikke og idylliske beliggenhed i årtier har været et populært spisested for byens borgere og forretningsliv. Og sådan skal det også være i fremtiden.

”Espehus skal også fremover være et godt spisested, gerne være baseret på bæredygtige principper. Et spisested, som tiltrækker borgere og forretningsfolk, og som er det oplagte valg som ramme om familiebegivenheder og større selskaber,” skriver Rødovre Kommune videre på rk.dk.

Kommunen forventer at ny forpagter vælges i første kvartal 2021.

René Godthjælpsen har i 25 år været restaurationschef på Restaurant Espehus. Foto: Brian Poulsen