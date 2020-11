Skypemøder!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så er der dømt hjemmearbejde – igen.

Af Chrummer

Det har jo helt klart sine fordele at arbejde hjemmefra. Jeg kan sove længere, skal ikke bruge tid på transport eller at stryge skjorte – ja, og morgenhåret – det der er tilbage – bliver klaret med en kasket.

Det værste er jo bare alle disse skype-møder. Ja, jeg har da måtte tage mig selv i lige at rydde lidt op på køkkenbordet – INDEN kameraet tændes.

Jeg VED godt, at jeg bare kan skifte baggrunden ud til udsigten over en sydhavsø eller et fancy kontor – men så virker det som om, at man forsøger at skjule noget.

Forleden havde vi et sådant skype-møde med mine kolleger rundt omkring i verden. En af dem havde en røvirriterende hund, som bjæffede hver gang hans mikrofon var sat til. Til sidst måtte en af mine kolleger kommentere det og spurgte om vedkommende ikke kunne lukke den skide hund ud. ”Øhh. Jeg har ingen hund, det er min kone, som skælder ungerne ud!”

Ja, så blev der lidt stille på skype mødet.

Ja, og i USA var der så ham journalisten, som åbenbart ikke kunne holde fingrene fra sit skridt, MENS han var på skypemøde. Det er sgu alligevel ret friskt, vil jeg sige. Så lækre er der altså ingen af mine kolleger, der er…

Da alt dette her med at arbejde hjemmefra startede, ringede en af mine kolleger til mig:

”Vi skal lige teste noget. Kan du høre hvad jeg siger?”

– ”Ja det kan jeg”

– OK, hvad så med nu?”

– ”Det er det samme. Hvorfor? Er du gået ud i haven eller hvad”

– ”Nej nej, jeg skulle bare vide, om du kunne høre forskel på, om jeg sad ved bordet eller lå på sofaen!”

Her på matriklen har vi måtte indføre nogle simple regler. For eksempel har mine kone indført, at vi alle er anstændigt påklædt klokken 08.30 – jeg starter først klokken 09.00. Men jeg forstod godt hvorfor.

Jeg er jo lidt af en morgenautist. Der er bestemte ritualer, som udføres i en meget fastlagt rækkefølge. For eksempel, så når jeg har drukket min første kop kaffe, så skal jeg fodre mine akvariefisk. Akvariet står på min kones kontor. Og det er så DER, det går galt, for hendes morgenritual ramler ind i mit morgenritual. Hun har morgenskype-møde med alle sine kolleger lige på det tidspunkt, jeg skal fodre mine fisk. Åh, herregud vil nogle sikkert tænke, hvad er problemet.

Problemet er det, at først EFTER kaffen og EFTER at have fodret fiskene, svinger jeg forbi klædeskabet og så tager jeg tøj på. Så fodringen af fiskene foregår næsten altid i underhylere og skisokker, MENS min kone holder skype møde.

Ja, og der gik vel et par dage, inden en sød kollega gjorde min kone opmærksom på denne lille morgenrutine.

Så nu er vi alle klædt på senest klokken 08.30.