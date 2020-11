Skab gode fortællinger der fanger kundernes interesse

SPONSORERET INDHOLD Marketing er mange ting, som man siger, og med nye digitale marketingsstrategier tør det siges, at der er noget om snakken. Hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan du kan lave marketing, der skaber resultater, så får du herunder et indblik i, hvordan du kan benytte dig af din viden fra folkeskolen til at skabe dragende, inspirerende og resultatorienteret marketing.

Hent inspiration i danskfaget

Hvis du ikke kan huske, alt hvad du lærte i folkeskolen, så bare rolig, det behøver du heller ikke at kunne. Det er måske de færreste, der den dag i dag har nemt ved at se, hvordan man skal benytte sig af de forskellige analysestrategier, man i folkeskolen brugte til at analysere eventyrlige fortællinger. Indenfor nogle fag kan sådanne modeller være helt ubrugelige, men hvis man på den ene eller anden måde beskæftiger sig med marketing, så kan den viden, man erhvervede sig i folkeskolen, faktisk vise sig at være nyttig.

Marketing handler i høj grad om at kunne formidle et givent budskab på en måde, så potentielle kunder omvendes til købende kunder. Marketing er på mange måder en leg med ord, og så handler marketing også om at kunne skabe dragende fortællinger, der kan inspirere kunderne til at købe et givent produkt eller ydelse. Det er her, inspirationen fra danskfaget kommer ind i billedet.

Storytelling i content-marketing

Content-marketing er et effektivt redskab til at formidle en virksomheds budskab, og derfor er der også flere og flere virksomheder, der benytter sig af dette værktøj. Hvis du gerne vil blive stærkere til at mestre kunsten i at skabe content-marketing, der giver resultater, så er storytelling et effektivt redskab at benytte sig af.

Storytelling er på mange måder et værktøj, der henter inspiration fra klassiske modeller såsom berettermodellen. Berettermodellen er et analyseværktøj, der bruges til at analysere en given handlings spændingsforløb, men omvendt kan model også bruges til at skabe dragende og spændende fortællinger.

Storytelling handler om at være i stand til at formidle et kommercielt budskab på en måde, så det fastholder kundernes interesse. Det er et effektivt værktøj at benytte sig af til at skabe underholdende, dragende og relaterbare fortællinger, som inspirerer kunderne til at købe et specifikt produkt eller ydelse. For at være i stand til at skabe sådanne fortællinger er det en fordel, hvis man har kendskab til berettermodellen.

Berettermodellen i content-marketing

Berettermodellen er som sagt et analyseværktøj, som de fleste formentligt er stødt på i danskfaget. Dengang brugte man modellen til at analysere eventyr, romaner og noveller, men indenfor content-marketing kan man benytte modellen til at pakke kommercielle budskaber ind i.

Spænding er et nøgleord, når man benytter berettermodellen. For at formidle et budskab på en måde, så det fanger kundernes interessere, er det nødvendigt at skabe spænding. Ved at benytte sig af storytelling, kan man formidle budskaber på en måde, der både underholder, inddrager og skaber værdi for virksomhedens. Formålet med metoden er at overbevise kunderne om at købe et givent produkt, og derfor kan det godt betale sig at genopfriske sin viden fra danskfaget.