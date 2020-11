Skab et moderne kontor med Apple enheder

SPONSORERET INDHOLD Nok det mest velkendte brand inden for elektronik er Apple, og hvor de leverer computere, telefoner, AirPods, Apple TV mv. til private forbrugere, er flere af deres enheder også oplagte valg til arbejdspladsen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Er din virksomhed på udkig efter professionelle computere, er Apple med dets kvalitetselektronik et godt valg. I øvrigt kommer, at Apple med sin Apple Business Manager gør det nemt at implementere og administrere talrige Apple produkter på kontoret.

MacBook Pro og iMac computere til erhverv

Du kan finde en Mac fra Apple til erhvervsbrug i form af den bærbare MacBook Pro. Det stationære alternativ er iMac Pro, og om du skal vælge bærbar eller stationær afhænger dels af, om du kører åbent kontorkoncept med adgang til at sætte sig fx i en sofa og arbejde dér.

Dels af om du skal bruge høj ydeevne, hvilket ikke er tilfældet ved regnskab eller HR-arbejde, men godt kan være aktuelt til at sikre dine in-house PR-medarbejdere vilkår for effektiv produktion af videoer eller grafik og også er relevant for arkitekter, der skal lave 3D-tegninger.

Tjek dine mails med et Apple Watch

Apple Watch er ofte overset, hvad angår Apple enheder til kontoret, men til situationer som fx møder, hvor du ikke bør have telefonen fremme, kan du diskret tjekke mails, så du får en idé om, hvilke beskeder du skal reagere på, når du engang får frirummet til det. Så din iPad eller iPhone kan du roligt gemme ned i din taske, mens mødet løber – du går ikke glip af noget.

AirPods Pro til telefonsamtaler på kontoret

Tilbehør til Apples enheder er der meget af, og fx de førnævnte AirPods har en AirPods Pro variant, der effektivt reducerer støjen fra omgivelser, men alligevel giver transparent lyd, så dine ansatte kan høre, når chefen er troppet op ved deres skrivebord for at tale lidt med dem.