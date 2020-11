Sikkerhedstjek på VUC

Politiet registrerede ingen manglende mundbind, da de besøgte skolen i Rødovre

Sikkerhedstjek Politiet besøgte mandag Vestegnens VUC & HF for at sikre, at de unge overholder regler om brug af mundbind. Der var dog ingen brug for løftede pegefingre i Rødovre. "Alligevel giver det respekt for alvoren, når man får besøg af uniformerede betjente," lyder det fra skolen.

Af André Bentsen

Det var et anderledes nabobesøg, som kursister og ansatte på Vestegnens VUC & HF mandag var vidner til, da politiet kom på coronavisit.

For at bekæmpe coronavirus, skal unge nemlig nu bære mundbind visse steder på deres uddannelsessted, og lokalbetjente fra Københavns Vestegns Politis lokalpoliti møder i disse dage derfor op med information og dialog, om hvordan de gør det bedst muligt.

”Smitten spreder sig lige nu på Vestegnen, så det er uhyre vigtigt, at alle følger de restriktioner og råd, myndighederne giver – og vores lokalbetjente hjælper gerne med at få sundhedsmyndighedernes budskaber helt ud til de unge og på uddannelsesinstitutionerne. Det er uddannelserne, som har ansvaret i eget hus, og vi oplever, at de tager deres ansvar og opgaver i den anledning meget seriøst,” siger chefen for lokalpolitiet, politiinspektør Allan Nyring, Københavns Vestegns Politi.

Kursisterne tager det alvorligt

På den lokale skole i Rødovre, understreger personale og ledelse, at man har rigtig godt styr på reglerne om mundbind og smittebekæmpelse.

“Vi har haft forbavsende få smittetilfælde. Dem vi har haft, har heldigvis haft meget begrænset kontakt med de andre kursister, så vi har været forskånet for det værste. Statistisk, burde der have været mere i omløb herude, men det hjælper nok, at vores kursister er lidt ældre og ikke går til helt så mange fester, som på andre ungdomsuddannelser og har mere kontakt med deres ældste i familien,” siger skolens direktør, Tue Sanderhage.

”Uddannelserne er stadig fuldt åbne, og det er både elever og lærere glade for. Men det giver os en helt særlig forpligtelse til at informere og støtte vores kursister og elever i at holde fast i den rette adfærd både på skolen og hjemme. Vi har alle en fælles opgave i at nedbringe smitten, og politiet er velkomne forbi. Kun sammen kan vi få styr på den sygdom, der har så hårdt fat i den københavnske vestegn,” tilføjer Tue Sandager.



I de kommende dage fortsætter lokalpolitiet rundt på ungdomsuddannelserne og det synes, Tue Sandager er en god idé.

“Smitten er jo virkelig vildtvoksende her på Vestegnen, så vi skal bruge alle de værktøjer vi kan for at holde fast i den adfærd, der er nødvendig for at få smitten ned og der kan det hjælpe med et politibesøg hos de unge. Når man ser en mand i uniform, bliver man opmærksom på, hvordan man opfører sig,” understreger han.