Sikker sejr til RHs damer

Amalie Hjorth var RHs store profil med otte scoringer, i storsejren over AGF Håndbold. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Det blev på ingen måde spændende, da Rødovre HKs damer mødte AGF Håndbold i Rødovre Stadionhal, og vandt sikkert 30-22 efter en pauseføring på 16-9.

Af Flemming Haag

Efter tre ugers corona pause, var der lagt op til et vigtigt bundopgør i Rødovre Stadionhal, hvor Rødovre HKs 1. divisionsdamer havde besøg af oprykkerne fra AGF Håndbold. Efter syv kampe, ligger RH nummer 9 med fire point, og gæsterne nummer 11 og næstsidst, med kun et point. En sejr til RH er vigtig for, at holde kontakten med holdene i midterfeltet.

Flot første halvleg.

Fin åbning på kampen for hjemmeholdet. Sophia Nielsen og Amalie Hjort med hver en scoring, bragte hjemmeholdet foran 2-0. Gæsterne fik reduceret inden Hannah Jørgensen og Amalie Hjorth øgede til 4-1. Sophia Nielsen og Amalie Hjorth spillede med høj kvalitet og selvtillid, scorede på skift til stillingen 11-5, hvor der var spillet 17 minutter. Gæsterne fik reduceret til 11-7 inden Nicole Leonhardt og Olivia Fredslund med hver to scoringer tog over, og øgede til 15-8 kort før pausen. RHs Christina Søndergaard lukkede første halvleg med sin første scoring til pausestillingen 16-9.

En første halvleg, hvor hjemmeholdet havde tingene under kontrol, med fart på angrebsspillet og stor kvalitet i afslutningerne.

Sophia Nielsen og Amalie Hjorth leverede begge en stor første halvleg, og Trine Hammer kom ind fra bænken, og præsterede to straffekastredninger.

Skidt start på anden halvleg.

Hjemmeholdet kom ud med en anden attitude til anden halvleg, en den der blev vist i første halvleg. Efter syv minutter havde AGF reduceret til 18-14, i en periode, hvor RH spillede med en høj fejlprocent.

Så kom RH i gang igen, og med syv scoringer de følgende ti minutter, kom hjemmeholdet afgørende foran 25-14. I kampens slutfase faldt niveauet, og gæsterne fik reduceret nederlaget til slutresultatet 30-22.

En fortjent sejr til hjemmeholdet, der var bedst på alle parameter. Der var mange flotte RH præstationer, men i perioder bliver der spillet med for høj fejlprocent, hvor gæsterne får unødvendigt let spil, og tre brændte straffekast, tæller ikke på den positive side.

Amalie Hjorth og Sophia Nielsen spillede begge en stor kamp, og Stinne Strøjr i målet, havde en fin redningsprocent.

Rødovre HKs næste kamp:

Fredag den 4. december kl. 19:00 mod TMS Ringsted i Rødovre Stadionhal.