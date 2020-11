Salg af byggeretter skal finansiere ny rådhusbygning

Rødovre Kommune ønsker at investere i et nyt stærkt bycentrum og det skal blandt andet understøttes af en ny bygning på 8000 kvadratmeter, der skal samle en lang række rådhusfunktioner. Det kommende ”mini rådhus” skal placeres i området tæt ved Sundhedscenteret og politistationen. Foto: Brian Poulsen

bykernen Det er dyrt at opføre en bygning på cirka 8.000 m2, der skal rumme arbejdspladser for mere end 500 medarbejdere og samtidig være i arkitektonisk særklasse. Det ved man godt i Rødovre Kommune, der er i fuld gang med at sælge byggeretter i Bykernen, der skal finansiere den kommende rådhusbygning.

Af Christian Valsted

Der var engang, hvor Rødovres politikere fremsynet kiggede udover byen og kom frem til, at der stort set ikke var én eneste ledig byggeplet til fornyelse og byudvikling indenfor kommunens grænser. Siden er der sket meget. Rigtig meget. Rødovre Port og IrmaByen er de bedste eksempler på, at Rødovres arealmæssige

lille kommune ikke var færdigudbygget og bedst som man troede, at det sidste store byggeprojekt havde set dagens lys, vedtog Kommunalbestyrelsen i februar måned, efter flere års tilløb, en ny vision, der skal resultere i et nyt og stærkt bycentrum.

Området ved Rådhuspladsen, og i retning mod Tæbyvej, huser i dag en del kommunale bygninger og blandet erhverv, men i fremtiden skal det store område i Rødovres midte være et samlingssted med nerve.

Rødovre Kommune ønsker blandt andet at opføre en nyt bæredygtigt byggeri, der skal indeholde rådhusfunktioner, have en stærk arkitektonisk profil, være borgernes hus og være arbejdsplads for mere end 500 medarbejdere.

Prisen for den kommende bygning med rådhusfunktioner er ikke endeligt fastlagt, men i konkurrenceprogrammet er den samlede ramme opgjort til 185 millioner kroner.

Det er en arkitektkonkurrence, der skal danne baggrund for opførslen af rådhusbygningen og Rødovre Kommune oplyser, at den senere vindende tilbudsgiver forpligter sig til at købe en række af kommunens ejendomme.

Dermed skal Rødovre Kommune ikke selv tømme kassebeholdningen for at få råd til det kommende byggeri, der vil blive en af de største kommunale byggesager i nyere tid.

”Det er et kæmpe projekt og det er, så vidt jeg ved, første gang vi praktiserer en model, hvor vi sælger byggeretter for at finansiere et projekt,” fortæller Jan Kongebro (S), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Et puslespil

Udviklingen af Rødovres bymidte er et større puslespil og de vigtige hjørnebrikker er salg af kommunale grunde i området. Blandt andet den store materialegård langs Næsbyvej, der flytter til Islev.

”Jeg synes, det er et godt og fornuftigt argument, når vi vælger at finansiere den nye bygning ved salg af byggeretter. Hvis vi ikke havde haft mulighed for at sælge byggeretter, ville det have medført en betydelig udgift til skatteborgerne og det havde nok ikke været nemt at gennemføre så stort et projekt, hvis vi selv skulle have penge op ad kassebeholdningen,” siger Jan Kongebro.

Det hele hænger sammen

Rødovre Kommune ejer 39.000 m2 i Bykernen og da der også skal bygges i højden, svarer det til, at kommunen ønsker at sælge godt 51.000 m2 byggeret.

Hvad kommunen forventer at få i kommunekassen ved salg af samtlige kvadratmeter byggeret, kendes ikke endnu, men teknisk direktør, Poul Jepsen, understreger, at kommunen ikke forpligter sig til en byggeudgift, som ikke kan finansieres af grundsalget.

”Det hele er koblet sammen. Salget af de kommunale byggeretter vil blive koblet til etablering af den nye bygning. Vinderne af selve byggeentreprisen forpligtes til at købe byggeretterne, som sættes i udbud samtidig med licitationen. En kommunes salg af fast ejendom er reguleret af en udbudsbekendtgørelse. Formålet er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunen sælger ud af sine ejendomme og at alle får lige mulighed for at byde på dem, så kommunen ikke efterfølgende kan kritiseres for på usaglig vis at have begunstiget en bestemt køber. Vi kender derfor ikke den endelig pris inden udbuddet,” fortæller den tekniske direktør.

Kan blive guldrandet forretning

Rødovre Kommunes grunde i bymidten, der alle er til salg i forbindelse med udviklingen af Bykernen, er det økonomiske fundament for den kommende udvikling og formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), melder om stor interesse fra virksomheder om at blive en del af Rødovres planer i den centrale del af kommunen.

”Vi oplever relativ stor interesse for at erhverve sig grundene. Vi har fået flere henvendelse og det kan ende med budrunder. Vi har budgetteret forsigtigt med salgsindtægterne, så det er ikke umuligt, at vi bliver positivt overraskede. Jeg tror, vi kommer ud med et bedre resultat end forventet,” spår Jan Kongebro.

Mens udgiften for selve rådhusbygningen foreløbig kun er estimeret til godt 185 millioner kroner, forventer Rødovre Kommune, at det planlagte hovedstrøg, der skal binde hele Bykernen sammen, kommer til at koste cirka 55 millioner kroner.

”Der vil blive opført to store pladser på strøget: Lige nord for Egegårdsvej, hvor jobcenteret i dag holder til, og syd for Tæbyvej på den eksisterende materielgård,” oplyser Poul Jepsen.

Pengene skal kommunen selv hoste op med, men det kan meget vel tænkes, at salget af byggeretter også kan være med til at finansiere hovedstrøget.

På den anden side kan kommunen også risikere at få lavere bud for byggeretterne end forventet og i det tilfælde kan Kommunalbestyrelsen vælge at sige nej til projektet med en ny rådhusbygning.

”Og det er netop derfor, at kommunen ikke forpligter sig til en byggeudgift, som ikke kan finansieres af grundsalget. Salget af de kommunale byggeretter vil blive koblet til etablering af den nye bygning. Hvis buddene er lave, kan Kommunalbestyrelsen sige nej til projektet. Får vi mere for byggeretterne end forventet, kan bygningen bliver dyrere,” siger Poul Jepsen.

Hvis salget af de kommunale byggeretter går efter planen, forventer Rødovre Kommune at kunne tage nybyggeriet og de omkringliggende arealer i brug 2025.