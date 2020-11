Sådan vælger du den rette seng til soveværelset

SPONSORERET INDHOLD Vi har alle prøvet at sove en nat på en vens sofa eller på en tynd madras i en knirkende køjeseng i et sommerhus – det er bare ikke særlig behageligt. Ens søvn bliver dårligere og kroppen gør ondt på nye måder dagen efter. Det er ekstremt vigtigt, hvis ikke afgørende, for din søvn, at den seng, som du sover i, er god og støtter din krop optimalt. Læs mere om, hvordan du vælger den rette seng til dine behov her

