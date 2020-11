Sådan skaber du et større sammenhold på din arbejdsplads

SPONSORERET INDHOLD Når du er virksomhedsejer, har du et stort ansvar for, at alt kører, som det skal. Til gengæld er du lige så afhængig af, at du har et hold af dygtige og motiverede ansatte.

Det er vigtigt med et team, der fungerer. Et team af ansatte fungerer altid bedst, hvis de har et godt sammenhold og fællesskab.

Her får du tips til, hvordan du kan hjælpe til at skabe et større sammenhold på din arbejdsplads.

Arrangér et teambuilding event

Hvis dine ansatte skal få et større sammenhold, skal de lære hinanden bedre at kende. Det gør de ved at bruge noget mere tid sammen. Du kan f.eks. arrangere et teambuilding event, hvor dine ansatte skal ud og udfordre dem selv. Det kan være nogle aktiviteter, hvor de er nødt til at samarbejde og snakke sammen.

Hos Midgaard Event planlægger de alle den slags events. Det kan f.eks. være et event, hvor dine ansatte skal lege et CSI efterforskningsteam. Det er en anderledes måde at lære hinanden bedre at kende på.

Når dine ansatte kommer tættere på hinanden, smitter det af på stemningen og kemien på arbejdspladsen.

Lav en frokostordning på din arbejdsplads

Hvis der er noget, der kan samle mennesker, så er det god mad. Når alle er ude og ordne hver deres arbejdsopgaver i løbet af en dag, er det godt at mødes til en fælles frokost, hvor alle kan sidde ned og snakke sammen om ting, der ikke nødvendigvis handler om arbejde.

Du kan overveje at lave en frokostordning på din arbejdsplads, hvor dine ansatte får serveret mad i stedet for at medbringe deres egen madpakke. Hvis folk har deres egen madpakke med, kan de nemlig være tilbøjelige til bare hurtigt at spise den på deres plads. Med en frokostordning mødes alle i stedet og nyder den samme lækre mad.