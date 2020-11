Sådan får du en mere bæredygtig garderobe

SPONSORERET INDHOLD Bæredygtighed er noget, vi snakker rigtig meget om i tiden, og det er selvfølgelig en dejlig tendens, men det er bare ikke nok kun at snakke om det. Der skal nemlig også handling til.

Der er nemlig mange ting, der skader miljøet og den planet, vi bor på, og derfor er der også mange ting, du kan vælge at fokusere på.

En af de helt store syndere er dog tøjindustrien, men heldigvis er der også mange måder, som du kan få en mere bæredygtig garderobe på.

Køb bæredygtigt tøj

Det første du kan gøre, er at købe mere bæredygtigt tøj, da det i høj grad er produktionen af tøj, der kan være slemt for miljøet.

Hvad det er, der gør noget tøj mere bæredygtigt end andet, er blandt andet:

At det er produceret lokalt

At tøjet er lavet i bæredygtige materialer

At det er lavet til at blive brugt mange gange

Det vil sige, at du skal gå efter tøj, der ikke er produceret på den anden side af kloden, eller som skal fragtes langt for at nå dig.

Det betyder også at du skal vælge dit tøj med omtanke og gå efter materialer, som har en bæredygtig produktion.

Tøjets anvendelighed

Endelig skal du også vælge tøj, som du både kan og vil bruge mange gange.

Det vil sige, at du for det første skal vælge dit tøj efter dets holdbarhed og kvalitet. Det mest bæredygtige tøj er nemlig det, du ikke behøver at erstatte. Derfor er kvaliteten en vigtig faktor for dig at prioritere.

For det andet skal du vælge tøj, som du vil have lyst til at bruge mange gange.

Det er let at blive forelsket i de nyeste modetrends, men hvis de bliver forældede i løbet af få måneder, vil du nemt komme til at købe nyt tøj hele tiden, og det er ikke bæredygtigt.