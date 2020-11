RSIK bløder: Mangler akut 500.000 kroner

RSIK er mangler penge, fordi COVID-19 har stået i vejen for flere større indtjeningsmuligheder. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey COVID-19 betyder manglende indtægter fra friløb, loppemarked, opgaver til ’Vi elsker 90’erne” og kiosksalg til Mighty Bulls kampe for RSIK Hockey, der står midt i et økonomisk blodbad. Nu kommer de med alternative idéer til økonomisk kompensation.

Af Peter Fugl Jensen

”Jo, vi har søgt og har fået penge fra DGI’s støttepulje, men det er bare ikke nok, når vi er så hårdt ramt, for vi mangler akut 500.000 kroner, der primært går til at lønne vores sportschef og trænere i klubben,” siger Claus Amondsen, der er bestyrelsesmedlem og er i klubbens sponsorudvalg.

”Derfor har vi brug for hjælp, både fra den almindelige rødovreborger, der gerne må støtte ved at købe en af vores støtte T-shirts eller de bæredygtige sokker, som vi skal sælge. Men vi appellerer også til virksomheder, der kan støtte os, trods corona-tider.”

“Vi vil tilbyde alle vores sponsorer at komme på en støttevæg, som man har set i de fleste superligaklubber. Den vil vi, indenfor kort tid, få sat op i forhallen alt efter tilladelser fra kommunen. Den skal være synlig og med et klart budskab, som tak for støtten,” siger Claus Amondsen.

Han fortæller, at RSIK mangler indtægter på friløb på 300.000 kroner samt 200.000 kroner fra kiosksalg under Mighty Bulls kampe.

”Der ud over får vi heller ikke tilskud fra det store loppemarkedet, som vi plejer, eller via vores arbejdsopgaver, når der holdes Vi Elsker 90’erne,” siger Amondsen.

Salg af sokker og T-shirts

RSIK har dog ikke opgivet håbet om indkomst.

”Vi er tre personer, som går ’all in’ i et opsøgende sponsorsalg. Blandt andet vil vi sælge bander i hal 2.”

”Desuden vil vi sælge Bambusa sokker, der er ’et koncept, som specifikt henvender sig til foreninger, der har brug for penge. Foreningsmedlemmerne sælger deres sokker i en given periode og så får man et provenu alt efter, hvor meget der er solgt. Her er planen, at vores medlemmer skal gå rundt og sælge sokker, som man gjorde i gamle dage med lodsedler,” forklarer Amondsen. RSIK Hockey vil også sælge T-shirts.

”Det gør vi i samarbejde med Thomas ’Trylle’ Kirkegaard, der har udarbejdet en fed støtte T-shirt, som vi sælger for 150 kroner stykket. Vi har også andre tiltag i støbeskeen, men nogle af dem kan slet ikke lade sig gøre, så længe der er COVID-19,” siger han og fortsætter:

”Vi lægger os pænt ned på vores knæ og beder til, at der er nogen i kommunen, som vil støtte os, for det her er 100 procent tiggergang. Men vi skal ud og finde en halv million kroner, hvis vi skal fortsætte på vores nuværende niveau, ellers har vi eksempelvis ikke råd til en sportschef, som er et ’must’ for klubben, hvis vi skal fortsætte på dette niveau.”