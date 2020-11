ROG får trailer fyldt med springudstyr

Salling Group donerede 250.000 kroner til ROG, som modtog pengene i mandags. Fra venstre ses administrativ medarbejder Mille Groth fra ROG, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lene Due (S), formand for ROG Thomas Bak og varehuschef i føtex Michael Samsing. Foto: Brian Poulsen

Springgymnastik Salling Fondene har doneret 250.000 kroner til Rødovre og Omegns Gymnastikforening, der fremover kan møde borgerne ude i byen.

Af Peter Fugl Jensen

Helt konkret skal den kvarte million gå til en trailer, som fyldes op med nye airtracks, trampoliner, nedspringsmåtter, lydanlæg og mange andre redskaber og rekvisitter, der gør det muligt at komme ud til borgerne med både workshops og opvisninger til glæde for både de deltagende og tilskuerne.

”Projektet er unikt, fordi det både tilgodeser børnene og de ældre. Det er ikke bare en engangsfornøjelse, men et projekt, der strækker sig langt ud i fremtiden,” mener Michael Samsing, varehuschef i føtex i Rødovre Centrum, der lover, han vil kæmpe for flere penge til Rødovre.

“Har man projekter, der er spændende, så kom til mig med et koncept, så ser vi på, om det kan få støtte,” siger Samsing.

En glad formand

Det var naturligvis en glad formand for Rødovre og Omegns Gymnastikforening, Thomas Bak, der strålede om kap med den gyldne og boblende Cava, som føtex havde disket op med i anledningen af den store dag.

“Det her er unikt og vigtigt for os, fordi vi kan komme ud og møde borgerne og vise, hvad vi kan, som er vigtigt for sporten og for os,” siger formand for ROG, Thomas Bak. Han fortsætter:

”Traileren skal være med til at give grupper af ældre borgere, skolebørn og borgere med særlige behov mulighed for at opleve opvisninger og workshops med krop og bevægelse i centrum. Vores ambition er at skabe oplevelser, der giver smil på læben og som styrker sammenholdet gennem fælles oplevelse. Vi er utroligt taknemmelige for, at det nu kan lade sig gøre.”

Traileren er endnu ikke ankommet til Rødovre.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S), var også blandt de mange fremmødte, da checken blev overrakt til ROG.

”Det er dejligt, når der kommer ekstra penge til idrætten og det er positivt med opbakning fra det kommercielle erhvervsliv,” sagde udvalgsformanden, der mener, det er et koncept, der passer godt ind i kommunens indsats for at fremme både fysisk og mental blandt borgerne.