Rødovres beliggenhed er helt unik

Rødovre Kommune er en yderst populær kommune. i 2018 rundede kommunen 40.000 indbyggere, hvilket er første gang siden 1977.

SPONSORERET INDHOLD Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Der er utvivlsomt flere årsager til, at Rødovre er en populær kommune at flytte til, men den altoverskyggende er Rødovre gunstige placering i forhold til København.

Rødovre er de sidste 20 år gået fra at være en søvnig forstadskommune til København til at være et hipt sted, som mange borgere i København spejder mod, når pladsen bliver for træng i hovedstaden.

Rødovre ligger i cykelafstand fra hovedstadens seværdigheder og det vægter højt for mange købere, der gerne vil bosætte sig med hus og have, men samtidig gerne vil have hovedstadens pulserende nerve indenfor for kort afstand.

”Rødovre er en populær kommune af flere årsager, men primært på grund af beliggenheden tæt på København. På cykel kan man nå Kongens Nytorv på 30 minutter, uden at være gennemsvedt, og det tiltaler mange, der arbejder i hovedstaden. Når man kommer længere ud, til Glostrup eller Albertslund, bliver cykelprojektet mere uoverskueligt,” fortæller Jonas Winther, der er sælger hos danbolig Rødovre.

Flot natur og gode institutioner

For 10 år siden kiggede mange Københavnere mod Vanløse for at finde hus og have tæt på hovedstaden, men priserne er nu så høje, at Rødovre har overtaget Vanløses position på det område.

”I Rødovre har du også stadig metroen i Vanløse, som er nem at komme til og samtidig gode bus- og togforbindelser,” fortæller Anders Nyholm, inden han fremhæver Rødovre Kommunes gode ry som en af årsagerne til, at kommunen er populær.

”Vi hører ofte, at børnefamilier søger mod Rødovre fordi der er gode Institutioner, skoler og mange fritidstilbud til børn og unge. Det vægter også meget hos især børnefamilierne og har bestemt også været medvirkende til, at højne lysten til at flytte til kommunen,” fortæller Jonas Winther.

Hos danbolig fortæller salgschefen, at potentielle boligkøbere ofte også nævner de mange naturskønne områder, som en af de afgørende grunde til, at Rødovre Kommune er et yndet sted for mange børnefamilier.

”Rødovre er en aflang kommunen, der er omgrænset af flere flotte grønne områder. Mod Vanløse-siden er der Damhusengen og Damhussøen og modsat er Vestvolden helt unik,” siger Jonas Winther.