Rødovre set med nye øjne

En fotograf i en anden fotografs optik. Foto: Brian Poulsen

fotosafari Du skal starte dér, hvor du er, med det du har, siger vores nye fotograf. Han er i Rødovre og det han har, er et helt vildt øje for kunst og gode billeder. Se med, hvad der kom gennem hans mobiltelefon efter en cykeltur i Rødovre.

Af Christian Valsted

Der er knald på farverne, når vores fotograf, Jon Henriksen, angriber livet i Rødovre med sit kamera.

I en hel uge har han cyklet gaderne tynde og ladet livet og især bygningerne, der danner rammerne om vores liv lokalt, leve deres eget liv, som man ser det gennem kameralinsen.

Men egentlig var det lidt et tilfælde, at han overhovedet kom til at bo i Rødovre.

”Jeg havde boet rigtig mange forskellige steder i løbet af mit liv, men da jeg fik børn, var der brug for noget mere stabilt. Og jeg var heldig, at få tilbudt en lejlighed og nu har jeg været rødovreborger siden 2008,” siger Jon, der på rekordtid har været med rundt i byen og skyde billeder til vigtige historier om den by han holder så meget af.

”Der er mange fede ting ved Rødovre, blandt andet at det er en skøn blanding af at bo i byen, men samtidig have naturen tæt på. Rødovre er også en by med mange ildsjæle, der gør noget ved det, de brænder for,” siger Jon, der slet ikke kan lade være med at tage billeder.

Derfor har han også en hel kunstnerisk tilgang til motiverne, som måske ikke falder i god jord på avisprint, men blomstrer sig til sit helt eget liv på Instagram og Facebook, hvor han virkelig tryller med farverne på sin profil

’Danishstreetdocs’.

”Jeg er vild med at tage billeder. Det fungerer nærmest som en form for terapi, for hvis jeg skal gøre det ordentligt, er jeg nødt til at fokusere på verden udenfor. Det er en måde, jeg kan komme til at give andre et dybere indblik i den måde, jeg ser verdenen på,” siger Jon og tilføjer:

”Samtidig kan jeg forevige en ellers forgængelighed af verden i konstant forandring.”

Handler om den der kigger med

Det der med at fastholde en situation, der senere kan fastholde beskueren er noget, der tiltaler Jon Henriksen rigtig meget. Hvis du allerede har været inde på Instagram og set Jons billeder, vil du, ved et kigge på din brugte skærmtid, se, at det er et omdrejningspunkt. Kontrasterne og farverne og de lidt spøjst udvalgte motiver holder dig fanget mere end normalt.

Derfor udfordrede vi Jon til at gøre det samme med Rødovre.

Stil skarpt på Rødovre

Tag 10 billeder fra byen og fasthold læseren med motiv og ord. Lidt ligesom på Danishstreetdocs, hvor han også selv skriver tekster til billederne.

”Billederne er ofte inspiration til, hvordan man kan tackle nogle af livets udfordringer. Med udgangspunkt i tanker og synsvinkler, der har hjulpet og stadig hjælper mig selv i mit eget liv. Det er et sted med musik for øjnene. Hovedformålet er at få min kunst og budskaber ud til så mange som muligt. At inspirere og motivere. Sprede glæde. Kunst og kærlighed,” understreger Jon Henriksen og viser stolt sine pletskud fra Rødovre frem.

Vi håber, at du vil nyde dem lige så meget, som vi gør. For det handler, med Jons ord, om at give folk noget, de ikke vidste, de ønskede sig i forvejen.

”Det handler også om at samle kunstnere på tværs og hjælpe andre til at nå deres mål. Ved at anspore andre til, at starte der, hvor de er, med det de har,” siger Jon meget filosofisk.

Vil leve af det

Dem, der kender ham ved, at det ikke er et retorisk greb, han har hentet frem fra værktøjskassen til lejligheden, fordi vi i et kort øjeblik vender linsen mod ham selv.

For ham handler det om at vække noget i mennesker, som de kan blive inspireret er.

”Og, at kunne gøre det jeg brænder for til min

levevej,” siger han og tilføjer:

”Indtil videre har jeg kun oplevet en kæmpe opbakning fra de mennesker, jeg har mødt. Det er en fantastisk og spændende rejse, som er fuld af muligheder og spændende opgaver.”