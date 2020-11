Rødovre samler sig i Hjælpebank 

Flyttemanden Frederik var blandt de første til at tilbyde en god tjeneste i Hjælpebanken Rødovre. "Det er den helt rigtige Rødovreånd," siger han.

Hjælpebanken Ny Facebookgruppe samler Rødovres borgere om at hjælpe hinanden. 300 medlemmer på de første to dage har allerede tilbudt at gøre en tjeneste for én, der har brug for det.

Af André Bentsen

Den første coronalockdown lærte danskerne at stå sammen og hjælpe hinanden med indkøb og daglige gøremål, men det er svært at række ud og bede om hjælp. Faktisk er det ofte sværere at spørge om hjælp, end at hjælpe.

Derfor har vi startet Hjælpebanken Rødovre, der på de første to dage fik 300 nye medlemmer, som gerne vil gøre andre i Rødovre en tjeneste.

”Vi er et lille nyt Rødovrefirma, og i Rødovre er der en særlig ånd om at stå sammen. Derfor tilbød jeg med det samme at flytte en sofa eller et skab rundt for nogen, der måske er enlige eller ældre og ikke kan selv. Man skal hjælpe andre, hvis man kan,” fortæller Frederik fra Flytte Møller.

Han var en af de første, der meldte sig ind i Hjælpebanken Rødovre.

”Jeg synes, det er en genial idé. Det er jo ikke fordi, det skal erstatte rigtigt arbejde, men at vi som lille lokalsamfund står sammen og gør den der lille ekstra forskel, som måske er nem for os at gøre, men betyder en masse for den, der har brug for hjælp,” siger Frederik Møller.

Mange vil hjælpe

I Hjælpebanken får du hjælpsomme renter og du behøver ikke at spare tjenester og gode gerninger op først. Hvis du har brug for hjælp, så skal du bare spørge om den, så kan medlemmer af banken byde ind med små gode tjenester.

Alt for mange har desværre bare svært ved selv at bede om hjælp. Og det på trods af, at alting viser, at vi danskere står i kø for give den; hjælpen altså.

Der er masser af skuldre at græde ved, hænder til at skovle sne, unge til at handle ind for ældre, friske til at gå ture og hjerner til at hjælpe med lektier.

En leders, en fars, eller en træners smukkeste opgave er at hjælpe andre til at lykkes med dét, de tumler med. I hjælpebanken vil vi derfor bringe mennesker sammen. Dels i et nyt fællesskab på Facebook og dels på gaden i Rødovre. For hjælpen gør en forskel, der rækker ud over den enkelte handling.

Kæmpe samfundsgevinst

Hver gang en person beder om hjælp til et lift og eksempelvis kører sammen med en anden, sparer samfundet 12 kroner i omkostninger til sundhed og miljø. Men alt for få tør spørge, fordi de er bange for at ligge andre til last.

Derfor har vi, der har muligheden for at gøre en forskel, også ansvaret for at gøre det. En nem mulighed er at skifte bank til Hjælpebanken Rødovre og skrive dit hjælpetilbud ind i afstemningen i gruppen.

Så vil vi her på Rødovre Lokal Nyt række ud til Rødovres mange foreninger og råd og finde frem til mange af dem, der ikke selv lige har lyst til at bede om hjælp, så hjælp og behov kan matches med hinanden.

Så stop med at læse videre, og ræk ud. Spørg dig selv, hvad DU har brug for hjælp til lige nu og her – og så skriv til den person, du tror bedst kan hjælpe dig her og nu – og hvis du ikke kan komme i tanke om nogen, der stiller op til gåture, lange snakke, coronaindkøb eller flytning med pizza. Så skriv Hjælpebanken, så finder vi den helt rigtige hjælpende hånd til dig.

Hjælp til virksomheden?

Jo flere kunder, vi bliver i Hjælpebanken, jo bedre kan vi hjælpe hinanden – og det betyder ikke noget, om det er én gang eller 100.

Som lokalavis lover vi som tak at sætte ekstra skub på hjælpsomheden og fortælle om de mange gode hjælpere, der gerne vil gøre en forskel derude.

Som eksempelvis stifteren af Vi elsker 90’erne, der hurtigt tilbød at stille op til brainstorm og idéudvikling og snak om, hvordan man får sat skub på sin opstartsvirksomhed.

”Det kan også være generel karrieresparring eller livsvalg for unge mennesker,” siger Riffi Haddaoui.

”Hvis jeg ikke skal stå alene og vi er flere, vil jeg også gerne sparre og hjælpe familier eller enlige, der går en hård jul i møde,” tilføjer han.

Den første – får en second opinion

Derudover er der allerede nu blevet sat konkret hjælp ’til salg’, som eksempelvis at få hentet ting fra Byttecentralen i Carlsro, hjælp til indkøb om eftermiddagen eller at få en ny vurdering af en gammel skade, der ikke er kommet helt i orden endnu.

”Jeg tilbyder meget forskelligt. Det bedste jeg kan gøre er at afvente, hvad folk har brug for og så vurdere, om jeg selv eller mit netværk kan hjælpe,” siger Sidse Koch Jørgensen, der er autoriseret fysioterapeut og derfor gerne vil give en gratis behandling til en tidligere udredt, der er gået i stå.

Og det var der allerede på Hjælpebankens første dag, en Rødovreborger, der sagde ja til.

På den måde understregede de begge et af de mest ældste ordsprog:

At hjælpe én person ændrer måske ikke alt for hele verdenen, men det kan ændre hele verdenen, for den du hjælper.