Rødovre fortjener ros

Dansk Industri roser Rødovre Kommune for at afsætte 400.000 kroner til at reducere ventetiden på at behandle byggesagsanmodninger. Foto: Brian Poulsen

debat 57 dage. Så lang tid tager det lige nu i gennemsnit at behandle en byggesag i Rødovre Kommune. Det er alt for lang tid. Derfor er det rigtig gode nyheder, at Rødovre Kommune netop har vedtaget at afsætte 400.000 kroner til at forbedre behandlingstiden på byggesager.

Af formand for DI Hovedstaden, Peter Lanng Nielsen, og formand for DI Dansk Byggeri Hovedstaden, Mads Raaschou.

I mange kommuner i DI Hovedstaden kæmper det lokale erhvervsliv med alt for lange behandlingstider på byggesager. Det er en ærgerlig udvikling. Når behandlingstiden er så lang, er det med til at bremse væksten, og kan betyde, at bygherrer og håndværkere står over for økonomiske tab. Samtidig er en lang behandlingstid med til at gøre det svært for både virksomheder og borgere at udvide eller bygge nyt.

På det private arbejdsmarked vil man søge mod andre udbydere, hvis ventetiden er for lang. Det er ikke en mulighed, når det kommer til byggesagsbehandling. Her er kommunerne de eneste, der kan løse opgaven, og de har derfor et særligt ansvar for at yde den bedst mulige service. Det ansvar lever Rødovre Kommune op til, når de på denne måde vælger at prioritere byggesagsbehandlingen.

Rødovre Kommune fortjener derfor ros for at prioritere erhvervslivet og være med til at bidrage til lokal vækst. Samtidig bør det tjene som en inspirationskilde for andre kommuner i området. Der følger dog også et ansvar med til at få tiltaget ud fra rådhuset og ind i virkeligheden. Det bliver nødt til at føre konkrete tiltag og kortere sagsbehandling med sig. Det ser vi frem til at følge med i.