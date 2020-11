Rødovre FC i final-4

Julie Andersen (nr. 3) scorede til 2-0 i pokalkampen mod Hafnia FC. Foto: Privat

Floorball Rødovre FCs herrer og damer har begge kvalificeret sig til pokalturneringens final-4. RFCs herrer vandt i et målrigt opgør over Vanløse Floorball med 8-7 og med en 2-1 sejr over Hafnia FC kvalificerede RFCs damer sig også til final-4.

Af Flemming Haag

Rødovre FC-Hafnia FC 2-1 (0-0, 2-0, 0-1) 32:43 1-0 Marlene Terrida

38:44 2-0 Julie Andersen ass. Sarah Hansen 40:40 2-1 Pirjo Pelto ass. Malene Dall Udvisninger:

Rødovre FC: 2

Hafnia FC: 3