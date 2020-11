Powerplay blev dyrt for Mighty Bulls

Trevor Cheek scorede to mål i Aalborg.

ishockey To mål i powerplay og et mål i undertal til Aalborg Pirates, mens Rødovre scorede alle mål i spil fem mod fem. I straffeslagsafgørelsen var formåede tyrene ikke at score, men det blev til et sjældent point i det jyske.

Af Peter Fugl Jensen

For første gang i denne sæson har Rødovre vundet en periode på udebane, hvilket bringer dem i front i Aalborg. Alle statistikker fortæller, at Mighty Bulls ikke kan holde føringen, men statistikker er til for at blive brudt.

For første gang i denne sæson vandt Rødovre en periode på udebane, da tyrene vandt 1. periode i Aalborg med 0-1. De to hold havde begge 8 skud på mål i de første 20 minutter, men Rødovres topscorer Steffen Klarskov var ene om at finde vej til nettet.

Selvom tyrene tabte 2. periodes skudstatistik med 3-8, så endte det ene rødovreskud i nettet, da Trevor Cheek scorede.

På Aalborgs andet powerplay fik nordjyderne reduceret. Inden perioden var slut havde nordjyderne haft tre powerplay – Rødovre nul. Alligevel førte Mighty Bulls med 1-2, da de to hold skøjtede til pause.

Fra Trevor Cheeks 0-2 scoring til Rødovres næste skud gik der et kvarters effektiv spilletid. Det var Marco Illemann, der testede George Sørensen i hjemmeholdets mål.

Efter Illemanns skud gik der kun et minut før Trevor Cheek scorede til 2-3. Det var et sjældent mål af Rødovre, da det kun var signeret udlændinge, nemlig assist til Busenius og Welychka.

Kort efter Rødovres scoring skete det uventede. Aalborg fik en udvisning, som burde have givet tiltrængt luft til tyrene, men desværre, for Mighty Bulls, betød udvisningen et mål til nordjyderne i undertal.

I de fem minutters overtalsspil havde Rødovre ingen skud på mål, mens nordjyderne afsluttede fem gange på William Rørth.

På straffeslag brændte Steffen Klarskov, Trevor Cheek og Brett Welychka.