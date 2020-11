Politiet rykker ud på hesteryg

Politiet var forbi kærene på hesteryg i torsdags og fredags. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

politi Politiet vil gerne skabe tryghed og derfor var betjentene i sidste uge til stede i Kærene for at være i dialog med områdets borgere.

Af Shanne Rasmussen (elev i 2.X på Rødovre Gymnasium)

Det er ikke hver dag, man ser ridende politibetjente i gaderne, og da slet ikke midt i Rødovres tætte boligkvarterer, men i sidste uge kunne man alligevel opleve ordensmagten på hesteryg.

Politiet var torsdag og fredag i Kærene med den mobile politistation og to heste. Det er ikke tit at politiet tager ud med heste, men denne gang blev de luftet i boligområdet ved Roskildevej.

Besøget skete som led i en tryghedsskabende kampagne, hvor borgerne havde mulighed for at hilse på de lokale betjente.

”Vi vil jo gerne ud og tale med kvarterets beboere,” fortalte Lars Jørgensen, der er leder af lokalpolitiet i Rødovre under Københavns Vestegns Politi.