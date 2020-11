Pointers til køb af køleskab: Sådan vælger du rigtigt

SPONSORERET INDHOLD Markedet for køleskabe er bredt og tæller bl.a. talrige modeller fra Electrolux, Bosch, SMEG og Liebherr. Find et køleskab med den kapacitet i liter, du har behov for til din husholdning, eller i en passende energiklasse.

Af SPONSORERET INDHOLD

Køleskabe kan du indrette hjemmet i køkkenet på varierende måder, hvor du enten kan gøre det simpelt med et fritstående køleskab, eller du kan integrere dit køleskab i køkkenets paneler. Lær mere om, hvad der er værd at vide før køb af køleskab.

Hvor energivenligt er køleskabet?

Energiklasse kan du med fordel vide lidt om, når du skal vælge dit køleskab. Begrebet er udtryk for, hvor effektivt dit køleskab formår at anvende strøm. Bedste energiklasse er A+++, hvor ”bedste” her skal forstås som det mindste forbrug af strøm i forhold til den køling, som dit køleskab præsterer. Masser af billige køleskab har en energiklasse betragteligt under A’erne, og hvor du ved at købe et af dem på kort sigt sparer penge, bliver din elregning en tand dyrere.

Hvilken temperatur skal køleskabet stå i?

Klimaklasse er let at forveksle med energiklasse, og de to har lidt at gøre med hinanden. Når vi taler klimaklasse, er det de temperaturer, køleskabet fungerer bedst under, der er i fokus. Lader du et køleskab stå i for høj eller for lav temperatur, bruger det uforholdsmæssigt meget strøm. Bedst er det for de fleste køleskabe, at de står i ca. 10-38 grader. Intervallet er derfor stort nok til, at de fleste ikke oplever et for stort strømforbrug, men vær alligevel obs på det.

Retro eller moderne køleskab?

Find køleskabe i flotte retro designs fra 50’erne eller de moderne varianter. Står du med behov for køleskabe til at løfte en specifik opgave, fx køling af vinflasker, byder markedet også på den slags modeller. Vid, hvad du har behov for og budget til – så er rette køleskab oplagt.