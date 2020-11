Nyt tømrer- og murerfirma på banen på Sjælland

SPONSORERET INDHOLD Måske har du boet i din bolig i mange år og hverdagens slid er ikke længere til at overse. Det er også muligt, at du blot synes, at din bolig mangler fornyelse eller spændende tiltag. Og faktisk kan det lige så godt være, at du skal til at bygge den bolig, som du skal bo i resten af livet eller blot indtil livet byder på noget andet.

Af SPONSORERET INDHOLD

Uanset om disse scenarier passer på dig, eller om noget helt fjerde gør sig gældende, så er det muligvis svært at give sig i kast med, fordi du ikke har overskuddet eller endnu vigtigere: ekspertisen.

Tømreren og mureren ved bedst

DS-Murer & Tømrer hører til firmaet DS-Gruppen A/S. Tømrer- og murerfirmaet har kun ansat medarbejdere, der er veluddannede. I praksis kommer dette til udtryk ved, at det arbejde de udfører, kendetegnes ved kvalitet og professionalitet.

Så hvis du overvejer at få lavet en ny og flot terrasse af træ, så vil firmaets medarbejder med sikkerhed kunne løse opgaven.

Det kan også være, at opgave er mere presserende. Dette kan blandt andet være, at murværket i din bolig trænger til at blive ordnet og denne opgave vil også uden problemer blive udført. Opgavens størrelse og karakter er underordnet, så længe de passer til en tømrer eller murer.

Ekspertise i hovedstadsområdet

Tømrer- og murerfirmaet har kontor i både Haslev og Albertslund. Dette betyder, at ekspertisen befinder sig flere steder på Sjælland og det er derfor muligt, at få udført opgaver på store dele af Midtsjælland og Sydsjælland. Tømrerne og murerne i firmaet udfører i særdeleshed også opgaver i hovedstadsområdet.

Du kan blot tage kontakt til firmaet, eller få et uforpligtende tilbud, hvis du kender opgavens omfang. Efter aftale kommer tømreren eller mureren til dig.

Kunden og opgaven

Når firmaets tømrer og murere skal udføre deres arbejde, har de et særligt fokus på både dig som kunde og den opgave, de skal udføre for dig. Dette får den betydning, at man som kunde imødekommes af rådgivning og en god aftale for opgaven.

Når denne opgave så udføres, hvad enten den er lille eller stor, eller om der skal en tømrer eller murer til at løse den, så kan du blot læne dig tilbage eller fokusere på andre ting. Og alt imens du giver dig til noget andet end at bygge i træ eller mure ting til, så kan du med sikkerhed vide, at du har sparet tid og dette til en konkurrencedygtig pris.