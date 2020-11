Nu kan du opfylde børnenes juleønsker

Efter sidste års succes bliver det igen muligt at købe gaver til udsatte børn via ønsketræet i Rødovre Centrum. F Foto: Brian Poulsen

Julehjælp Det er ikke en selvfølge, at børn får julegaver den 24. december. I nogle familier rækker pengene ikke til julegaver under træet og derfor kan du igen i år hjælpe udsatte børn med en gave.

Af Christian Valsted

Sidste år kunne Glostrup Vestegnens Rotary Klub aflevere hele 331 julegaver til udsatte børn efter et succes-

rigt samarbejde med Rødovre Centrum, hvor centerets kunder i december måned kunne købe en eller flere gaver til børn, der ellers ikke ville få gaver juleaften.

Frem til den 18. december vil der i Kolonnaden i centeret stå et flot dekoreret juletræ med små gavemærker. Centeret og Glostrup Vestegnens Rotary Klub kalder selv juletræet for et Ønsketræ og de mange små gavemærker er ønsker fra børn, der kommer fra familier, hvor pengene ikke rækker i december måned.

Det er op til Rødovre Centrums kunder at forvandle de små gavemærker til rigtige gaver. Gavemærkerne på juletræet er anonymiseret, så man kun kan se barnets fornavn, køn og alder. Kunderne kan helt valgfrit vælge, hvilket gaveønske de vil indfri i en af centerets butikker.

”Vi hører, at dette års julehandel vil slå tidligere års rekorder, men det er altså ikke alle familier, der får udbetalt feriepenge eller nyder godt af ekstremt lave renter. Og når familier har det svært, er det dejligt at se så mange kunder i Rødovre Centrum købe en fysisk gave til de mange vanskeligt stillede børn,” siger præsidenten for Glostrup Vestegnens Rotary Klub, Jens Kærgaard Sørensen.

Gaver må koste mellem 200 til 300 kroner og skal afleveres i Informationen i centret. Rotary klubben vil herefter sørge for, at gaverne bliver leveret til børnene via samarbejdspartnere, der har selve kontakten til de mange børn.