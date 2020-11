En mand nægtede i sidste uge at bære mundbind på Rødovre Station. Københavns Vestegns Politi har de senere uger været mere synlige på udvalgte togstationer på Vestegnen for at skabe mere tryghed. Foto: politi.dk

politi En 39-årig mand endte med at blive anholdt, da han først nægtede at bære mundbind på Rødovre Station og efterfølgende opførte sig truende og ikke ville oplyse sit navn.

Af Christian Valsted

En anholdelse og flere sigtelser blev resultatet for en 39-årig mand efter mødet med lokalbetjente fra Københavns Vestegns Politi på Rødovre Station.

Lokalbetjentene traf den 39-årige mand på Rødovre Station tirsdag i sidste uge, hvor han ikke bar mundbind og ikke ønskede at efterkomme påbuddet, da betjentene bad ham om det.

”Borgeren udviste derimod en adfærd, som var en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og det endte med en anholdelse og flere sigtelser,” skriver politiet blandt andet på det sociale medie Twitter.

Politiet har de senere uger været til stede på udvalgte S-togsstationer for at skabe tryghed og meldinger er, at borgerne generelt er gode til at anvende mundbind og passe på hinanden.

Det er et krav at bære mundbind eller visir i den kollektive trafik, men visse persongrupper er undtaget. Kravet gælder for eksempel ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau og personer, der oplever vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser ved brug af mundbind eller visir.