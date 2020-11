Musikskole skal være samlingspunkt for ny bykerne

Vi har det normalt skidt med billeder, der er mere høje, end de er brede - men altså, når der nu ikke var rigtigt rejsegilde ved den nye musikskole idag, så skal der næsten være flag med på billedet. Foto: Privat

Musikskole Der var flag og pølsevogn, men ellers var der ikke meget rejsegilde over den midtvejsfestlighed, der onsdag markerede, at Rødovres nye musikskole snart åbner, som samlingspunkt for en hel ny bydel.

Af André Bentsen

Den har været længe undervejs, Musikskolen, men nu er der bygget så meget, at vi er tættere på målet, end længere fra det.

Den slags markerer man i byggebranchen som regel med flag, taler og pølsevogn, og selvom det blev i en meget nedskaleret begrænset udgave, var der ingen slinger i valsen i Rødovre onsdag eftermiddag.

Her kunne en meget glad borgmester, Britt Jensen (S), takke arbejderne for den store indsats.

“Alle jer, der er engageret i det her projekt kommer til at gøre en stor forskel for fremtidens Rødovre. Den nuværende musikskole er ikke længere tidssvarende. Og vi har længe haft et ønske om, at musikskolen får nye rammer. Det kommer til at gøre en stor forskel – ikke mindst for vores børn og unge. Jeg glæder mig utrolig meget, til musikskolen står færdig. Det bliver et fantastisk sted, som vi kan tilbyde alle musikalsk interesserede Rødovreborgere,” sagde borgmesteren.

Hun er ikke i tvivl om, hvorfor musikskolen er vigtig, især i en by, som Rødovre.

“Det at kunne spille et instrument kan give rigtig mange timers glæde og ikke mindst fællesskab sammen med andre. Musikken er en stor gave til vores børn og unge, som de kan tage med resten af livet,” mener Britt Jensen.

” Jeg er sikker på, at den nye musikskole og café bliver en ny attraktion i Rødovre. Den nye café får sin egen indgang, og der bliver plads til ca. 110 gæster, afslører hun endvidere.

Helt ny bydel

Det er tanken, at caféen og den nye musikskole skal blive et oplagt samlingspunkt på Hovedstrøget i Bykernen.

“Jeg glæder mig utrolig meget til, at den nye bygning står færdig i august 2021. Og til at vi kan invitere Rødovreborgerne indenfor i de indbydende lokaler,” sagde Britt Jensen til ‘rejsegildet’, hvor hun også takkede totalentreprenøren Combi Byg, rådgivere og kommunens projekt- og styregruppe.

“Jeg vil sige til jer alle sammen. 1000 tak fordi I er med til at opføre det her sted. Tak fordi I er med til at gøre Rødovre til et endnu bedre sted at bo,” sagde Britt Jensen og sluttede af med lidt arbejderfællessang i form af et trefoldigt leve for håndværkerne og for Rødovres musikalske fremtid og for alt det liv, der kommer til at udfolde sig i de nye bygninger.