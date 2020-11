Mundhygiejne bliver ofte glemt – men det skal der laves om på

SPONSORERET INDHOLD Diskussionen om sundhed ser ikke ud til at ende lige foreløbig, og det er der absolut heller ingen grund til, i et samfund hvor livsstilssygdomme bliver mere og mere hyppige. Men bare fordi det ofte er overvægt, diabetes, leversygdomme m.m., der ofte er i fokus, må man absolut ikke glemme andre sundhedsfaktorer - f.eks. er der en tendens til ofte at glemme den orale sundhed, og det skal der meget gerne gøres noget ved.

Hvorfor er tandsundhed så vigtig?

At have usunde tænder virker måske ikke lige så farligt som at være rigtig overvægtig eller at lide af en kronisk sygdom, der er følgereaktion på en usund livsstil. Men faktisk kan usunde tænder også ses som en livsstilssygdom, da det jo ofte har noget med meget sukker og dårlig tandbørstning at gøre.

Problemet med dårlige tænder er bare, at det er svært at gøre noget ved, når skaden først er sket. Det kan være rigtig svært at rette op på tandskader. Hvis emaljen på tænderne f.eks. først er væk pga. for meget cola eller andre syreholdige drikkevare, så er det svært at gøre noget ved det. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at få tjekket dine tænder.

Vent ikke med at gå til tandlægen

Har du en mistanke om, at du har nogle problemer med tænderne, der kræver professionel hjælp, skal du ikke vente med at gå til din foretrukne tandlæge, f.eks. Adenta. Problemet vil i de fleste tilfælde blot blive værre, hvis du venter med at få hjælp, så det er med at gøre det, mens det stadig kan reddes.

Der kan naturligvis også opstå situationer, hvor du har brug for mere akut hjælp, og i det tilfælde kan du bl.a. læse mere om en akut tandlæge i København lige her, så du er forberedt på ethvert uheld.