Mordgåder har smittet din julekalender

Rødovre Lokal Nyts julekalender udspiller sig selvfølgelig i Rødovre. Hver aften i december måned træder en ny person fra Rødovre ind i et fint selskab med Pyrus, Tinka og alle de andre, der har været vigtige personer i en julekalender. Det er nemlig læserne selv, der er kommet med idéer til karaktererne i Rødovres helt egen julekalender, ‘Julemordet’. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

julemordet Læs med hver dag i december, når den nye julekalender, ‘Julemordet’, dræber dine lokale venner på stribe i en lokal udgave af Da Vinci Mysteriet.

Af Clara W. Alexiou og Laura Boas (2.X Rødovre Gymnasium)

Dette års julekalender byder på krimi, identitet og magi i helt nye højder. Der vil være masser af genkendelighed og sjove input fra borgerne selv. Julekalenderen er nemlig spækket med ægte Rødovre DNA og kærlighed, da forfatterne bag julekalenderen er redaktør, André Bentsen og forfatter, Martin Dan Rasmussen.

Martin har i forvejen skrevet to anmelderroste romaner ‘KBH NOIR’ og ‘Hollyland’, så det kan være julekalenderen bliver den næste. Indfrielse, identitet og forløsning er nogle af temaerne, som julekalenderen tager op, og vi kan love at afsnittene også har glimt af magi. Derudover er julekalenderen på skrift, da det er vigtigt, at ‘bog og tekst’ overlever, hvilket de to skribenter synes, er vigtigt i disse tider, hvor historier ofte er streamingtjenester med serier og sociale medier.

“Jeg håber, at folk vil læse den, fordi det dels er et sjovt tiltag fra lokalavisen, men også fordi det er – skal jeg jo sige som forfatter – sjovt, og man fordyber sig på en anden måde, når man læser, og det hele skal ikke gå op i streaming og tv,” siger Martin.

Han understreger, at han ikke er It-forskrækket.

“Men det er vigtigt at læse, da det er mere nærværende og mentalt styrkende,” siger han.

Scener du kender

Julekalenderen foregår på forskellige kendte lokationer i Rødovre, heraf Damhusengen, Absalon Camping, biblioteket, Islev Kirke og museerne på Volden. Disse steder har alle overraskende historier og minder, som rødovreborgerne kan identificere sig med.

“Den foregår blandt andet på damhusengen, fordi det er en god location til at bygge en god krimi stemning op, og samtidig fordi næsten alle har haft enten familie, venner, skole eller hygge dernede en forårs- eller sommerdag,” siger Martin.

Rødovreborgere og Mandalorian

Karaktererne i julekalenderen er baseret på ægte personer fra Rødovre. Hvilke personer, der skulle være med i julekalenderen har borgerne selv været med til at bestemme. Det skete ved, at forfatterne lavede et facebook-opslag, hvor man kunne komme med input. Det gjorde de med det formål, at borgerne kunne have indflydelse på historien, lokationen og karakterer. “De tre vigtigste karakterer i julekalenderen er Brian, Big J og Rie. Brian er journalist og skaldet, og derfra tog jeg ham og forestillede mig skuespilleren Nikolaj Cederholm som skaldet, og tog en familievenlig udgave af Hunter S. Thompson og Morten Sabroe,” siger Martin.

En anden vigtig karakter i julekalenderen, som læserne skal glæde sig til at møde er Rie.

“Rie, er opkaldt efter Rødovres egen Rie Kinn Nørskov. Hun er inspireret af skuespilleren Katee Sackhoff, senest kendt fra Mandalorian,” uddyber Martin.

Hvis du er krimi-interesseret eller mangler en julekalender her i december, så læs med hver aften klokken 20.00 på rnn.dk og Rødovre Lokal Nyts Facebookprofil.