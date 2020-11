Mor bad om hjælp – og vandt over angsten

oget af det mest grænseoverskridende i Verden er at bede fremmede mennesker om hjælp. På trods af angst og depression var det alligevel præcis, hvad "Tanja" gjorde. Reaktionerne ændrede alt. Foto: IKEA

hjælpebanken Noget af det mest grænseoverskridende i Verden er at bede fremmede mennesker om hjælp. På trods af angst og depression var det alligevel præcis, hvad "Tanja" gjorde. Reaktionerne ændrede alt.

Af André Bentsen

Fingrene rystede og hjertet hamrede, da Tanja, hvis rigtige navn er redaktionen bekendt, skrev sit første opslag i Hjælpebanken Rødovre og bad om hjælp.

Tanja har stress, angst og depression, men som alle andre mødre ville hun gerne opfylde sine børns største ønsker om nye møbler til børneværelset.

Noget, der for de fleste er helt normalt, men for Tanja var komplet umuligt. Man kan nemlig ikke bestille tingene på nettet og Tanja kan ikke tage til IKEA på grund af den offentlige transport og de mange mennesker derude.

Alligevel var ét skridt sværere at tage, end dét første gennem IKEAs gule port. Nemlig at bede andre om hjælp gennem Hjælpebanken Rødovre.

”Det var sindssygt svært og jeg var tæt på flere gange at slette opslaget, inden jeg var færdig og inden nogen svarede,” husker Tanja om sidste uges opslag.

”Mine hænder ryster stadigvæk. Men det har givet mig mulighed for at give mine børn deres største ønsker, som ellers ville være umulige at opfylde,” fortæller hun, da vi kontakter hende få timer efter hendes opslag.

Alle roste hendes opslag

Selvom vi er hurtige på aftrækkeren, har der allerede været massevis af

reaktioner og flere, der har rost hende for hendes mod og også én, der gerne vil hjælpe.”

”Jeg bad om hjælp, fordi der var nogle ting i IKEA, som mine børn ønskede sig rigtig meget. Jeg havde ikke mulighed for at købe det på hjemmesiden. Der var ikke nogle af dem, jeg kender, der havde mulighed for at tage med mig. Det er umuligt for mig at tage afsted alene på grund af stress, depression og angst,” gentager Tanja, der blev glad for at møde Michele, som var den første fra Hjælpebanken Rødovre, som reagerede.

”Jeg har et stort medfødt ønske om at hjælpe, hvor jeg kan og gøre en positiv forskel i andre menneskers liv,” siger Michele og tilføjer:

”Når jeg hjælper andre, bliver jeg selv glad. Jeg føler, at jeg virkelig får udrettet noget og jeg kan se, at andre værdsætter det. Det er vigtigt for mig, at alle hjælper hinanden, der hvor man kan.”

Artiklen fortsætter under billedet…



Michele (billedet) håber, at andre tør række ud og bede om hjælp. ”Det er ikke altid, det giver et negativt resultat,” siger hun. Foto: Privat

Udstiller sig selv

Men det er sindssygt svært at spørge om hjælp, mener de begge.

”Fordi jeg var bange for at få negative bemærkninger, eller blive svinet til af folk, der ikke forstår, hvordan det kan være svært at købe nogle gaver til sine børn,” siger Tanja.

Hun fortæller, hvordan Michele kom hjem til hende og de talte lidt, inden de sammen kørte til IKEA.

”Vi kørte derud, imens vi snakkede. Da vi kom derud, stod vi lige og talte lidt, inden vi gik ind, hvor hun spurgte lidt ind til, hvad hun kunne gøre for at hjælpe mig,” starter Tanja.

”Imens vi var derinde, prøvede hun at distrahere mig fra de andre mennesker ved at tale om alt muligt positivt. Det virkede rigtig godt på mig. Bagefter kørte vi hjem, imens hyggesnakken forsatte. Vi havde det super hyggeligt,” fortsætter Tanja, der klart anbefaler andre at overkomme frygten for at bede om hjælp.

”Det betyder alt for mig, at hun ville komme og hjælpe mig. Det gav mig mulighed for at give børnene deres største ønsker til jul. Det gav mig også mulighed for at se min frygt i øjnene og over-

skride en grænse, som jeg ellers ikke havde en chance for at nærme mig uden hendes hjælp,” siger Tanja, inden hun, sammen med Michele, kommer med en opfordring:

”Spørg om hjælp selvom det er svært. Det er ikke altid, det giver et negativt resultat.”

Redaktionen er bekendt med Tanjas rigtige navn.