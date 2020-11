Miraklet fra Blegdammen lever videre i Rødovre

Det er her på Fjeldhammervej, at PolioForeningen i mange år har hjulpet de ramte med deres senfølger. Foto: Brian Poulsen

polio Coronakrisen er langt fra den første store medicinske krise, vi har haft herhjemme. I 1952 hærgede polio vores samfund og det var først, da en ung læge tog sagen i egen hånd, at der kom håb for de mange, der blev ramt og i dag lever med livlange handicap. Ny bog om lokal forening beskriver miraklet på Blegdammen.

Af André Bentsen

I 1952 blev 7000 danske børn og unge ramt af polio. 300 mistede livet, mens 2500 fik livsvarige mén i større eller mindre grad.

Mange har været handicappet hele livet og fået hjælp til hverdagen gennem PolioForeningen i Rødovre, der har hjulpet til, at de fleste har fået et godt og aktivt liv med indhold og mening.

”Ud over deres handicap et det et fælles træk, at de har formået at udnytte deres evne, mod og ihærdighed til grænsen for det mulige,” mener journalist Henriette Bendix. Sammen med kollega, Preben Lund, har hun i en ny bog, der går tæt på de polioramte skæbner beskrevet miraklet på Blegdammen.

”Miraklet på Blegdammen er en bog til alle, der interesserer sig for danmarkshistorien og de videnskabelige gennembrud, der har ændret vores holdninger og forståelser,” vurderer forfatterne selv. Og der er noget om snakken.

I begyndelsen stod lægerne nemlig magtesløse og måtte forlade sig på naturens helbredende kræfter. Vendepunktet indtraf i form af en ung læge, der trods megen modstand fra medicinske autoriteter, introducerede en ny behandling, der mirakuløst mangedoblede chancen for at overleve.

Holdt dem i live

I bogen kan man læse, hvordan de små patienter blev holdt i live med hjælp fra hundredvis af læge-

studerende og kunstig respiration.

”De studerende sad helt bogstaveligt med børnenes liv i hænderne, og netop dét reddede menneskeliv,” konkluderer bogen.

Mange af de ramte fik følger i form af livslange handicap, men de fleste fået et godt og aktivt liv med indhold og mening. Ud over deres handicap er det et fælles træk, at de har formået at udnytte deres evne, mod og ihærdighed til grænsen for det mulige. Hertil kommer en særegen form for humor og sans for proportioner. Miraklet på Blegdammen fortæller om et unikt stykke dansk medicinalhistorie, som fuldt fortjent har fået anerkendelse ude i verden og om de børn, der var indlagt med polio på Blegdams-

hospitalet i København og i dag kæmper med senfølger. For polio har i næsten 70 år ligget skjult i deres krop og slår nu til igen.

”Deres kamp mod sygdommen er ikke forbi, selvom det er knap 70 år siden polioen ramte. Sygdommen, nu i form af den såkaldte post-polio, har ligget skjult i kroppen og slår nu til igen og senfølgerne betyder nye udfordringer for de ramte,” siger Henriette Bendix. Polioforeningen holder til på Fjeldhammervej i Rødovre og det er brugerne her, som bogen i stor grad handler om.