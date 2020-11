Mighty Bulls unge skøjtede igen forrest

Maksim Popovic scorede for anden kamp i træk. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Sørøvernes togt udeblev i Rødovre, da Mighty Bulls som næstsidst besejrede Metalligaens nummer tre Esbjerg. For anden sejr i træk var det især Rødovres unge forwards, der viste vejen til nettet.

Af Peter Fugl Jensen

Mens Mighty Bulls vandt straffeslagskampen mod Esbjerg og skrev to point ind på kontoen, så blev Odense ydmyget i Rungsted, der vandt 9-2. Dermed lagde Rødovre endnu mere afstand til 9. pladsen, der ikke giver adgang til slutspillet.

Den 20-årige Oliver Kjær afgjorde kampen, da han var ene om at finde vej til nettet i straffeslagsafgørelsen. Kjær kom til Rødovre fra Fairbakns Ice Dogs, men er vokset op i Esbjerg.

Den jævnaldrende Frederik Kaels scorede Rødovres første mål og sit første mål i denne sæson for Mighty Bulls. Han startede sæsonen i 1. division, men er modnet enormt og er nu fast inventar på Mighty Bulls hold.

For anden kamp i træk scorede Maksim Popovic, der har scoret tre mål i de sidste to kampe. Forinden havde Popovic ingen point – spændende om den 19-årige forward fortsætter de gode takter.

Brett Welychka brød ‘ungdomsstimen’ med sin scoring til 2-3. Welychka er den mest effektive rødovrespiller, da han er noteret for 11 point efter 10 kampe. Ingen andre rødovrespillere et noteret for mere et point point i gennemsnit.

Da Esbjerg scorede til 2-1 i det første skift i 2. periode, var det tredje hjemmebanekamp i træk, at modstanderne scorede i første skift i enten 2. eller 3. periode. Mod SønderjyskE blev der scoret 36 sekunder ind i 2. periode, som også scorede 14 sekunder inde i 3. periode ugen inden.