Mighty Bulls fører i Aalborg

Klarskov scorede til 0-1 i Aalborg.

Ishockey For første gang i denne sæson har Rødovre vundet en periode på udebane, hvilket bringer dem i front i Aalborg. Alle statistikker fortæller, at Mighty Bulls ikke kan holde føringen, men statistikker er til for at blive brudt.

Af Peter Fugl Jensen