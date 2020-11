Udsendelsen kan høres fra klokken 16 til 17 på 105,9 MHz på FM-båndet eller via hjemmesiden RødovreKanalen.dk Foto: Arkiv

radio Tirsdag den 1. december er avisens bladchef, Peter Fugl Jensen, i Demokratiradioen, hvor temaet er ”lokalavisens betydning og virke for et lokalsamfund.”

Af Christian Valsted

Udsendelsen kan høres fra klokken 16 til 17 på 105,9 MHz på FM-båndet eller via hjemmesiden RødovreKanalen.dk

”Vi vil også gerne høre om jeres aktuelle udfordringer og fortællingen om din indstilling til og overrækkelsen af prisen Årets Ildsjæl til jeres redaktør André Bentsen,” siger Ole Mathiasen, der er vært.