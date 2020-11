Lokal iværksætter fejrer vildt jubilæum

I oktober måned havde en af den grafiske branches veteraner, Jørgen Windelev, intet mindre end 60-års jubilæum som selvstændig. Siden 1970'erne har virksomheden ligget på Valhøjs Allé. Foto: Brian Poulsen

erhverv Pension er tilsyneladende ikke noget, der tiltaler Jørgen Windelev, der ekstraordinært stadig har sin daglige gang i den virksomhed han stiftede i 1960.

Af Christian Valsted

Den 14. oktober var det præcis 60 år siden, at forretningsmanden Jørgen Windelev etablerede sin egen virksomhed i den grafiske branche.

Dåbsattesten viser, at fabrikant og kemigraf Jørgen Windelev er blevet 82 år, men han er på alle måder ’still going strong’ i virksomheden på Valhøjs Allé, der blandt andet producerer trykforme til den grafiske branche, emballageindustrien og etiketbrancherne.

Jørgen Windelev er stadig involveret i det daglige arbejde og den strategiske udvikling af virksom-

heden, og hvis man kigger nærmere på Jørgen Windelevs CV og meritter, tegner der sig et billede af en iværksætter, der i den grad beviser, at alder kun er et tal.

Jørgen har, som en af meget få, gennemført BT’s Eremitageløb de første 50 år i træk og deltager hvert år i det 410 km lange Bali Rundt, som cykles over to dage – og som vinterbader i Skodsborg Vikingelaug er han i Øresund hver morgen, inden turen går til virksomheden.

Jørgen Windelev har i sine unge år været professionel cykelrytter i Spanien i tre år og så blev hans virksomhed, Jørgen Windelev A/S, i 2014 kåret som gazellevirksomhed af dagbladet Børsen.

Med efterårets coronaopblussen er markeringen af det usædvanlige jubilæum 14. oktober udskudt indtil videre. De seks årtier vil blive markeret senere.