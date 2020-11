Landets mest innovative lokaljournalist

André Bentsen holder champagnen højt, mens bladchef Peter Fugl Jensen stolt støtter André og beviset på Ildsjæleprisen. Foto: Red.

KOMMENTAR Vores lokaljournalist André Bentsen blev kåret til Årets Ildsjæl af Danske Medier og Danske Lokale Ugeaviser. Det betyder, at du bliver forkælet med kreative, nytænkende og anderledes artikler kombineret med god klassisk journalistik hver uge.

Af KOMMENTAR AF Peter Fugl Jensen

Kære Læser. Du aner ikke, hvor heldig du er, når du gennem mere end 15 år har fået leveret ’stof’ i din lokalavis af en kreativ og innovativ redaktion på Rødovre Lokal Nyt.

Men det gør du, hvilket blev blåstemplet i onsdags, da Danske Medier kårede avisens redaktør André Bentsen til Årets Ildsjæl, hvilket i min optik betyder, at vi har landets pt. dygtigste lokal-journalist ansat. Måske ikke lige set som den klassiske journalist, for det er André bestemt ikke. Han kan godt, han gør det også, men det er ikke dét, som han brænder for.

Nu har jeg fornøjelsen at læse alt i vores avis uge efter uge og det er tydeligt, når André brænder igennem for en ny sag, uanset hvad han nu har fundet på.

Jeg kan også blive helt forpustet, når han kommer med et idé-oplæg og skriver til et 16-siders indstik, som vi sælgere bare skal sælge annoncer til. Og det er altid temaer, som er lokale og som på en eller anden måde oplyser eller hjælper lokalt. På den måde er André samaritaner af bedste hjerte, hvilket i væsentligste grad var årsag til, at Rødovre Lokal Nyt modtog Rødovre Erhvervspris i 2017.

Han kan på rekordtid skrive et tillæg, som knytter sig til kræft, ensomhed eller socialt udsatte, der hverken har råd eller mod til at få nye tænder og generelt Rødovres mange kedelige statistikker på sundhed. Senest gik han i brechen for, at vi skal hjælpe erhvervslivet, som er hårdt ramt af COVID-19, selvom vi selv er underdrejet. Det skal da ikke forhindre os i at hjælpe andre, vel? Det er blot nogle blandt mange gode idéer.

Længere nede i denne kommentar kan du læse indstillingen, hvor jeg har nævnt de mange tiltag André har haft i løbet af et år. Det viser alt.

André er unik på alle tænkelige måder på vores arbejdsplads og det får du glæde af, kære læser.

Kollegerne er vigtige

Man har så tit hørt: ”Bag en stærk mand står en stærk kvinde.”

Personligt hader jeg det udtryk, mest af alt fordi det er så mindrebemidlet diskriminerende. Men lige her kan det godt bruges – bare godt omskrevet: ”Der står altid fantastiske kolleger bag enhver journalistisk ildsjæl.”

For kollega som André kræver jordnære medarbejdere. På vores lille arbejdsplads vil der aldrig være plads til to styks André, så når jeg har fat i tastaturet og roser André, så må og skal jeg også sende et kæmpe kompliment til kollegerne, der har en udsøgt forståelse og ikke mindst sørger for avisens vigtige fundament. Det er på det fundament, at André bygger sine kreative og nytænkende stil.

Journalist Christian er uundværlig, fordi han er stabil, arbejdsvillig, lærevillig og grundig. Man kan altid stole på Christian, der ikke er bange for at tage fat – også når arbejdet bliver trivielt og ’bare skal gøres’. Han er en bærende bjælke, der sikrer, at det vigtige ’rugbrødsarbejde’ altid udføres. Avisens fundament.

Bør ikke kunne lade sig gøre

Da jeg så, hvor stolt og glad André var for prisen ’Årets Ildsjæl’ denne skønne onsdag aften i Kolding, mens Avarta var tæt på at overraske i pokalturneringen mod FCK i Parken, sad der cirka 80 kolleger og klappede taktfast og fortjent.

Kolleger fra store mediehuse som Sjællandske Medier, Jysk-Fynske Medier og Nordjyske Medier, Herning Folkeblad osv. osv. Det er meget store Mediehuse, som lille Rødovre Lokal Nyt med fem fuldtidsansatte, aldrig burde komme i nærheden af hverken journalistisk eller innovativt.

For mig er det en falliterklæring for danske lokalaviser, at så store bladhuse bliver ’besejret’ af en lille avis på Vestegnen. Der må sidde ledelser rundt omkring, der bør rejse sig, gå hen til spejlet og sige:

”Hold nu kæft, hvor er det her pinligt for mig. Jeg gør virkelig ikke mit arbejde godt nok, når lille Rødovre Lokal Nyt gang på gang tager den ene pris hjem efter den anden.”

Fakta er desværre, at lokalaviserne er gået i stå. Gamle mænd med alt for megen fokus på økonomi og nedadgående tal ødelægger vores uundværlige og vigtigste vej til succes: medarbejderne.

Omstillingsparathed er mange steder et fyord, mens kortsigtede beslutninger som afskedigelser er vejen frem og for at gøre ondt værre, så modarbejdes der stadig, mediehusene imellem, mange steder i landet til trods for, at vi internt i mediebranchen ikke længere bør være konkurrenter, for den reelle konkurrence er lige foran dem og dig – nemlig på Internettet, hvor gigantiske amerikanske selskaber som Google, Facebook og snart Amazon tordner lige hen over os uden at værdige lokalavisen eller lokal-demokratiet et blik.

Vores store udfordring

Vi er generelt mega dårlige til at fortælle den gode historie. Eksempelvis at:

Læsertallene er stigende, hvor der produceres ordentlig lokal-journalistik

Lokalavisen er troværdig

Langt størstedelen af lokalavisernes mange læsere har tillid til deres lokalavis

Mange mener, at de ikke kan undvære den.

Statistikkerne siger godt nok, at vi ikke har mange læsere under 30 år, som lokalaviser i øvrigt ikke har haft de sidste 30 år. Alligevel oplever jeg, at tale med stadig flere unge som ved, hvad vi har skrevet om, selvom de stort set aldrig har slået op i Rødovre Lokal Nyt.

Det skyldes, at de har læst vores nyheder på Facebook eller fået delt vores artikler på anden vis.

I Rødovre har vi det seneste år fået 6% flere læsere, ifølge Gallup, og oplagstallet er steget i takt med de mange nye borgere.

Det til trods for, at det er tydeligt, mange tilflyttere fra det indre København fra start får sig et ”Nej tak til ugeaviser” mærkat på postkassen. Det gør os ikke så meget, for de skal nok få øjnene op for Rødovre Lokal Nyt, når de bliver mere integreret i vores dejlige kommune og opdager, hvor mange givtige og vigtige ting, man får serveret, når man læser sin lokalavis.

Men det er et problem, at vores læsere vælger Facebook og andre sociale medier for at få lokale nyheder, for der kan vi ikke tjene penge. I hvert fald ikke nok med de mange udgifter, som er forbundet med at udgive en avis, der skal fortsætte med at være troværdig.

På konferencen i Kolding, hvor André blev kåret til Årets Ildsjæl, var der et foredrag, hvor det blev fortalt, at store dele af USA i dag var uden lokalaviser.

Facebook, Google og andre stærke internetbaserede tiltag havde slået lokalavisen ihjel. Der gik ikke længe, før man fandt ud af, hvilken vigtig del af lokalsamfundet man pludselig manglede. Den lokale vagthund var væk og lokalpolitikerne kunne i princippet gøre, hvad de ville – offentligheden fik intet at vide, for Facebook kommer jo ikke ind ad brevsprækken hver onsdag.

Det betyder, at typer som André vil være sjælden set i fremtiden. Havde han været et dyr, ville han være betegnet som ”uddøende race” og formentlig fredet.

Derfor er vi sindssyg stolt over, at en medarbejder på lille Rødovre Lokal Nyt har fået titlen: Årets Ildsjæl.

Indstillingen

Kære jury

På vegne af Rødovre Lokal Nyt indstiller jeg avisens redaktør André Lafrenz Bentsen til ”Ildsjæleprisen” 2020.

Jeg ynder at sige, at André har positiv damp.

Han kommer konstant med nye idéer, visioner og deler glædeligt ud af sine sjove tanker og så er han på forkant med den digitale udvikling.

Det giver os andre rigtig meget at tage stilling til, overveje, vurdere og vende, hvad der er realistisk eller ej. Det er ikke forkert, når jeg skriver, at det sker på 9 ud af 10 af vores ugentlige redaktionsmøder, at vi skal tage stilling til en ny idé.

André er kreativ, innovativ og dybt engageret i sit arbejde, hvilket mere end kompensere, at han er mindre organiseret og struktureret. Trods det, er der altid styr på næste uges avis, både mht. indhold og deadline. Vi er aldrig presset pga. deadline. Har vi virkelig travlt, jamen så har André da lige været på arbejde hele søndagen og sørget for, at vi er ”foran” igen.

Desuden er han en humørbombe, elsker konkurrencer, at drille sine kolleger og at gå i blomstrede skjorter gerne suppleret med hullede bukser.

André behersker kaos – jeg tror, han kun kan leve i kaos og jo mere travlt og udfordrende dagen er, des mere blomster André i sine skjorter.

Samtidig er André socialt anlagt; ”vi skal hjælpe den svage borger og løfte kommunens laveste fællesnævner. Han mener, det er vores pligt.”

Det betyder, at vi har haft mange tiltag især for samfundets svage. Hold godt fast, for nu kommer der ufattelig meget, som André er idémand, skaber og udfører af:

”Derfor er jeg dansk”

Det er en serie om nydanskere med udgangspunkt i tallene 10, 20, 30, 40 og 50. André skrev et portræt af en nydansker, som har boet i landet henholdsvis 10, 20, 30, 40 og 50 år.

Reddede et fodboldhold

En af de lokale fodboldklubber, B77, har det svært og kan ikke finde en træner samt spillere til deres 2. senior, der spiller i serie 3. André indgår en aftale med klubben om, at Rødovre Lokal Nyt overtager holdet; André bliver træner og avisen fokuserer på tilgang via vores digitale platforme og selve avisen. På de digitale platforme kan hele Rødovre følge holdets dagligdag. Initiativet reddede holdet og truppen endte på 31 spillere

Stafet for Livet – eget hold og indstik

Stafet for Livet er et landsdækkende event, som først kom til Rødovre i 2018. I 2019 haltede det stadig med tilmeldinger og fokus på den gode sag, selvom flere lokale foreninger havde slået sig sammen om at skabe en god dag.

Så tog André sagen i egen hånd og skabte et ”Rødovre Lokal Nyt hold” samt indgik en aftale med foreningerne om et 8-siders indstik i avisen, der blev betalt af vores annoncører og sponsorerne til arrangementet.

Det lykkedes, da vi havde 74 tilmeldinger på vores og vi havde et flot og velbetalt indstik i avisen. Men bedst af alt, blev Rødovre det ’Stafet for Livet’, der fik næstflest tilmeldinger på Sjælland, da de lige akkurat rundede 1000 deltagere, næsten dobbelt op end året før.

Verdens mindste nyhed

Idéen kom til verden i september ’19 og i oktober måned var det en realitet. André mente, at lokalt nyt er alt – også det umiddelbart mest ligegyldige, så han skabte Verdens mindste nyhed, som dog skal være lokal. Siden er humoristisk, nærværende, let læselig og super lokal, så den i dag er populær og en uundværlig del af avisen.

Sexucational Education

I november skulle der ske noget igen og denne gange tog André udgangspunkt i nogle rigtige kedelige fakta fra Rødovre; hver 10. unge i Rødovre havde haft en sexsygdom i 2019 og eksempelvis var tallet af klamydiaramte i Rødovre dobbelt op af Brøndby.

For at sætte fokus på problemet indleder André med en side 2 historie i uge 46, som blev fulgt op med flere sider med tal, fakta og artikler med fokus på problemet i uge 47.

Lørdag i uge 47 havde Rødovre Lokal Nyt arrangeret en stor ”sexfest” på en af de lokale folkeskoler, hvor unge fra kommunen mødte op for at deltage i konkurrence, høre foredrag, blive oplyst og feste.

Ud over print, blev der kommunikeret og informeret løbende på avisens Facebookside.

Hvor mange gør lige det?

Facebook julekalender

Hver dag fra den 1.-24. december er André, sammen med journalist Christian, i RLNs julestudie, hvor de underholder og trækker lod om dagens julegave fra Lokal Nyt til læserne.

André og Christian har fået fans og vi har op mod 80.000 views og op til 20.000 seere pr. dag, når vi sender ’live’ via vores Facebook-side, hvor kommentarerne vælter ind.

André er naturligvis 100% på og glæder sig til at komme tættere på læserne.

#RundtOmRødovre

Så blev det januar og nu skal julefedtet af kroppen. André har en idé, som vi andre ’købte’, som var #RundtOmRødovre. Vi allierede os med tv-kendissen og sundhedsapostlen Henrik Duer, som også er rødovreborger, der gav gode slankeråd og sammen med avisen udfordrede vi borgerne til at motionere på samtlige af Rødovres 243 veje i løbet af 100 dage.

Ud over Lokal Nyt blev udfordringen dyrket på Facebook, hvor mere end 100 rødovreborgere tilmeldte sig og 83 gennemførte udfordringen. Desuden gennemførte André naturligvis sin egen udfordring.

Intet er som det plejer

André ønskede at sætte fokus på børn, der har været anbragt for at hjælpe børn i fremtiden og kombinerer det med, at tidligere anbragte børn, som i dag er voksne, beskriver, hvad det skete og giver især kommunen gode råd set fra deres perspektiv.

André fik fire fremragende portrætter i avisen og Rødovres borgmester Britt Jensen tog konstruktivt mod kritikken og de gode råd.

Støt dem i dag – eller mist dem i morgen

COVID-19 rammer erhvervslivet hårdt og André opfordrer straks til, at man skal købe lokalt. Han er nærmest på forkant med situationen og bruger hele side 2 den 18. marts til at opfordre rødovreborgerne til at købe lokalt.

I det hele taget dækker André helt alene både dybdegående og fængende alt omkring corona set fra Rødovre og kun med en skarp rødovrevinkel. Vi andre er sendt hjem.

Corona-dagbog

Når man, som André, er alle stedet også på Hvidovre Hospitalt for at filme til Facebook, vores hjemmeside og skrive om sygeplejerskerne på corona-afdelingen, så fik André selv COVID-19.

jeg forlangte, at André blev sygemeldt, men nej – han ville arbejde og gjorde det. Samtidig startede han en corona-dagbog, så man hver dag kunne følge André live fra sin altan i hjemmet på Østerbro. Her fortalte han om, hvordan sygdommen ramte både fysisk og psykisk, om ensomhed pga. isolering og meget mere. En fantastisk dagbog, som hurtigt gav godt 10.000 faste følgere i maj måned.

COVID-19 var dog hård ved André og ’dampen’ røg lidt af i juni måned, hvorefter fire uges velfortjent sommerferie ventede. Så blev det august, kræfterne var samlet og nye idéer er kommet på bordet, men dem kan I høre om til næste år.

Jeg håber, I har haft en rigtig god læselyst.