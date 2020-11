Lad Quickpoint i Rødovre reparere din bil næste gang uheldet er ude

SPONSORERET INDHOLD I Danmark er vi beriget med enormt mange autoværksteder, og med mere end 2,594 millioner biler indregistreret i Danmark, giver det god mening, at der er mange autoværksteder at finde rundt omkring i det danske land. Rødovre er ingen undtagelse, her giver en hurtig google søgning på ‘autoværksted Rødovre’ nemlig mere end tyve forskellige resultater, så hvilket autoværksted skal du vælge? Svaret er nemt: Quickpoint. Herunder får du tre gode grunde til, hvorfor du skal vælge Quickpoint, næste gang din bil har brug for at komme på værksted.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vælg dit næste autoværksted med omhu

Det er desværre de færreste bilejere, der på et givent tidspunkt i deres ejerskab kan undgå at skulle forbi et autoværksted. Heldigvis er det langt fra alle årsager til at svinge forbi autoværkstedet, der er lige alvorlige eller lige omkostningsfulde. For mange er det øjeblik hvor de får overrakt værkstedsregningen et nervepirrende øjeblik: Er beløbet højere eller lavere end forventet? Hvad har mekanikeren repareret? Selvom man kan blive positivt overrasket, så sker det desværre sjældnere end det modsatte. Med Quickpoint som dit autoværksted kan du blive fri for dette nervepirrende øjeblik, her aftales prisen nemlig på forhånd, og du aftaler i samråd med mekanikeren, hvad der skal laves på bilen.

Kvalitet

Som sagt giver google søgningen ‘Automekaniker Rødovre’ flere resultater end de fleste kan overskue at scrolle igennem. Jo flere søgeresultater man får, jo sværere er det ofte at tage et valg om hvilket autoværksted, man skal vælge. Hvordan finder man det bedste værksted? Hvor man får den bedste service, den højeste kvalitet og så endda til den bedste pris? Det gør man ved at vælge Quickpoint.

Quickpoint i Rødovre er Sjællands første Quickpoint værksted, og siden værkstedet for første gang slog sine døre op, er der kommet flere værksteder til. Den dag i dag kan kæden prale af at have 29 værksteder fordelt over hele landet, og kædens succes skyldes i høj grad deres høje kvalitet.

Hos Quickpoint er kvalitet i højsædet, og derfor har de blandt andet valgt at lade sig kontrollere af FDM, Michelin og Teknologisk Institut, som løbende sikrer, at de lever op til deres kvalitetskrav. Med Quickpoint som dit foretrukne valg af autoværksted kan du derfor vide dig sikker på, at din bil er i trygge hænger.

Produkter

Der er stort set ikke det, Quickpoint ikke kan være dig behjælpelig med, når det kommer til din bil. Quickpoint tilbyder en bred vifte af servicer, som blandt andet består af service på din bil, reparation af alt lige fra bremser til rudeudskiftning, dækmontering og alt derimellem.

Kundeservice

Udover at tilbyde en bred vifte af servicer, hvor kvalitet altid er i højsædet, så er du ovenikøbet også garanteret den bedste kundeservice. Hos Quickpoint er kundeservice i højsædet, og det indebærer, at der altid bliver lyttet til dine behov. Der er mange, der frygter turen til autoværkstedet, fordi det altid bliver dyrere, end de havde regnet med, og oftest står der noget på regningen, som de ikke havde bedt om. Sådan er det ikke hos Quickpoint, her aftales prisen på forhånd, så du ved, hvad du skal betale for, når du henter bilen igen.